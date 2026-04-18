El zaguán
Félix Maraña
Solo por el fulgor de su ironía y la fluidez sonora de sus versos, Félix Maraña, merece un alto puesto en el gran ‘podium’ de la poesía. No es fácil elaborar poemas de oro ácido, de hondura metafísica y humana, como los de este poeta singular. Uno se adentra en su mágico poemario ‘Vivir entre comillas’ y sale de él más sensible y más humano, mucho más sabio, alegre y transcendente: «No se puede morir todos los días,/ ni se puede vivir fuera de tiempo…,/ vivir ya no es vivir si te dan hecho/ aquello que de ti no merecías». Maraña escribe con el pecho roto y el dolor de su ánimo sonriéndonos. Poesía la suya sobria y centelleante como el sublime aleteo de un mirlo huyendo de una zarza incandescente. La poesía con él se torna aérea: «Pero sé que eres tú,/ que te disfrazas/ para que el viento cicatrice». Félix dibuja el tono de la muerte con la serenidad de un ciervo herido paciendo junto a un manantial de cuarzo. Nos dice los colores sin decirlos, pues transmite en su poema la emoción que da sentido y vida a la guadaña que simboliza el aire degollado, la nada pura a secas. Porque en Félix la nada siempre es todo y el humor profundo de sus versos duele y consuela a quienes le leemos en su muro de Facebook diariamente. Nadie sabe versificar como él la luz sombría que despide la existencia en una sociedad capitalista donde se adora al becerro de oro y se masacra diariamente al inocente.
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