El rastro documental del Ateneo de Córdoba ha quedado acreditado a través de una década en la revista El Arca de Ateneo de Córdoba, donde importantes firmas, artistas, actividades, fotografías en blanco y negro y poemas, se convirtieron en escenario de la Cultura más importante de la ciudad, durante las presidencias del fundador, Antonio Perea, y posteriormente de Antonio Varo. Por causas desconocidas, quedó varada en el borde del camino. Todavía palpitan sus sentimientos e ilusiones cuando se abren sus páginas gastadas por el tiempo.

Con la presidencia de Federico Roca, el pasado 16 de marzo se presentó en el salón de actos de la Diputación de Córdoba el primer número de la revista Athenaeum Córdoba, con portada del cuadro de Rafael Sanzio, siguiendo la misma línea y rumbo que marcaron sus predecesores.

El Arca se ha transformado en otro espacio, en una escuela llamada Athenaeum, con una nueva imagen, aunque se conserven los contenidos y mensajes únicos de la cultura que siempre representó Ateneo de Córdoba.

La nueva denominación de esta revista bebe de la esencia de su propia madre, pero se transforma en escuela después de haber alcanzado la mayoría de edad y llegar a los 40 años. En esta transformación se quiere hacer también un homenaje a la cognición, ya que ambos términos homenajean lo mismo, ya sea a través de la representación de filósofos y científicos o mediante la creación de un espacio para la discusión y el aprendizaje.

El propósito de esta nueva edición, en principio anual, es convertirse en un espacio de convivencia, reflexión y encuentro en torno a la cultura cordobesa, siendo un escaparate que muestre la creatividad, el talento y la labor de quienes, desde la literatura, la música, las artes plásticas, la historia, la investigación, el pensamiento o el patrimonio... En definitiva, llegar a ser un mosaico plural que dé vida a la ciudad y a la provincia.

Con la nueva edición, maquetada y coordinada por el ateneísta Antonio Cañadillas, e impresa por la Imprenta Provincial de Diputación de Córdoba, se pasa del blanco y negro al color, con una maquetación moderna adaptada a los tiempos y su optimización, definiendo las formas, textos, titulares y elementos visuales, aplicando estilos gráficos y buscando coherencia entre todos los elementos, para conseguir una publicación más agradable. Más que perseguir una revista informativa de lo realizado, sin renunciar a esto, se ahonda en temas culturales, históricos, sociales, artísticos y de investigación, no dividiéndose en temáticas sus páginas, sino que se entrelazan sus contenidos dándole a todos la misma importancia.

En este renacer han participado con sus artículos 24 redactores temáticos con 34 artículos, además de los aportados por cinco representantes institucionales. Lo importante de esta publicación son también las firmas, encabezadas por profesores, licenciados, catedráticos, abogados, escritores, artistas y poetas, algunos de ellos miembros de la R.A.C.

Athenaeum abre con el editorial de Federico Roca, presidente de Ateneo de Córdoba, y unos artículos de presentación del consejero de universidades, José Carlos Gómez; el presidente de Diputación, Salvador Fuentes; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, además de Blanca Torrent, como presidenta del Indeec.

Todos ellos inciden en la importancia del nuevo renacer cultural de esta renovada edición con la que se da un paso valiente hacia el futuro sin renunciar a sus raíces. Entre sus firmas figuran Manuel García Parody, José Manuel Escobar, Carmen Galán, Eugenio Domínguez, Mercedes Mayo, Manuel Bermúdez, José Luis García Clavero, Manuel Gahete, Juan Cantabrana, Juan José Primo Jurado, Julián Hurtado de Molina, Francisco del Valle, José Cosano, Cristina de Castro, Rafael Blanco o Carmen Fernández, entre otros, con artículos muy variados dedicados a Antonio Jaén Morente, la Mezquita de la calle Rey Heredia y la Capilla de Santa Catherina, Los Sotos de la Albolafia, Editorial Ánfora Nova y José María Molina, Maimónides, Europa: la última oportunidad, la Fundación Antonio Gala, Josefina Molina, los atributos de San Rafael, la poesía de la mujer en Córdoba, un especial dedicado al poeta Francisco Carrasco, la casa de Manuel Enríquez Barrios, el I.A.P.H., Córdoba, la ciudad del caballo pura raza español, y el primer viaje de Miguel de Cervantes a Córdoba. La edición cierra con el cuadro de Juan Cantabrana, El hijo pródigo.

‘Athenaeum Córdoba’.

Autor: Ateneo de Córdoba.

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Editorial: Diputación de Córdoba. Córdoba, 2026.