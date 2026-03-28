Regreso a los orígenes

La escritora inglesa de origen palestino Isabella Hammad (Londres, 1992) es una de las voces más prometedoras de la nueva narrativa anglosajona, cultivada primordialmente por mujeres. Con su primera novela, ‘El parisino’, obtuvo importantes premios literarios como el Betty Trask o el Sue Kaufman a la ópera prima, y ahora nos sorprende gratamente con ‘Entra el fantasma’, que aborda, con exquisita sensibilidad, el viaje que la actriz Sonia Nasir (trasunto de la propia autora) realiza a Cisjordania, la tierra de sus orígenes, con la intención de visitar a su hermana, que trabaja en la ciudad israelí de Haifa.

Allí entra en contacto con el mundo cultural, en especial, con Mariam, una directora teatral, quien le pide que participe en una versión del ‘Hamlet’ shakespeariano. Mientras prepara su papel en la obra —que adquiere un imponente valor simbólico, al establecerse un paralelismo entre el fantasma del rey danés y el control sionista sobre los terrenos ocupados—, realiza un recorrido nostálgico por los espacios de su infancia, al tiempo que le asaltan los recuerdos de sus familiares, las intifadas y la siempre problemática convivencia entre palestinos y judíos, lo que desemboca en una crisis de identidad.

En ‘Entra el fantasma’, Isabella Hammad no lleva a cabo una novela de tesis ni maniquea de buenos y malos, lo que no impide que su mirada crítica se pose sobre las injusticias ni que denuncie la amarga situación que vive el pueblo palestino.

‘Entra el fantasma’.

Autora: Isabella Hammad.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.