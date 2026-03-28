La poesía sanadora

‘Un viaje sanador’ es el nuevo libro de Antonio Agudelo, publicado —como el anterior, ‘Córdoba en 65 miradas’— por la editorial cordobesa Iruya. Enmarcados por un prólogo de Pablo García Casado y un epílogo de Rafael J. Murillo Infante, el poeta corchúo reúne 120 poemas sin título, tanto en verso blanco como en verso libre e, incluso, en prosa, acompañados por ilustraciones de Antonio ‘Dark’ Romero Mohedano. Este número inusual de poemas se distribuye en cuatro secciones, de treinta poemas cada una. Concebido como un viaje iniciático, el poemario propone un recorrido por distintas fallas que transforman al sujeto poético y lo conducen a una mayor conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y de la responsabilidad que tiene con sus coetáneos.

En la primera sección, «La felicidad de las pequeñas cosas», Agudelo aborda algunos de los males que aquejan a la sociedad actual: el desencanto ante la situación política, la violencia, la creciente polarización, la guerra de Ucrania, la soledad y la incomunicación del ser humano en la era de la conexión global —más evidente aún durante la pandemia—, el preocupante auge de los populismos políticos, el crecimiento del fascismo, el intento de socavar el estado del bienestar por parte de algunos… Frente a todas estas grietas, reivindica la poesía como herramienta de resistencia y como medio para conseguir una felicidad que reside en lo sencillo, en los pequeños detalles cotidianos, que suelen pasar desapercibidos.

En «El don de la alegría», el poeta adelgaza el poema y condensa la expresión hasta convertir cada texto en un destello que pretende iluminar las zonas en sombra.

Por su parte, «El don de las lenguas» está formado por composiciones más extensas, en las que aborda el paso del tiempo y la vejez, volviéndose el discurso más pausado y meditativo. Finalmente, en la sección que da título al libro se hace una vindicación de la poesía como remedio frente al dolor: solo la palabra poética puede sanar las heridas del alma, aunque la cicatriz permanezca visible. En definitiva, en este nuevo libro Antonio Agudelo reafirma su apuesta por una poesía comprometida y humana, capaz de dialogar con el otro, sin dejar de mirar su propio interior.

‘Un viaje sanador’

Autor: Antonio Agudelo.

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Editorial: Iruya. Córdoba, 2025.