Ventanas
Mujeres
El pasado día 12 la académica numeraria María José Porro presentó, como coordinadora, el libro ‘La mujer en la Historia de Córdoba, del siglo XIX a la actualidad’, colección Teodomiro R. de Arellano.
Consta de trece capítulos, desde «Consentimiento paterno y ‘disenso’ en la Institución Matrimonial. El caso de Córdoba en el siglo XIX», de María José Porro, hasta ‘El matrimonio y su influencia en el menoscabo de los derechos de la mujer casada. Un análisis histórico e internacional’, de María Dolores Adam.
Son autoras de los restantes capítulos: Felisa Cerrato, Carmen F. Ariza, Cristina Ruiz de Villegas, María Isabel García Cano, Evangelina Rodero, María del Sol Salcedo, Milagrosa Gómez, Ana Melendo-María Paz Cepedello, María José Ramos, Juana Toledano y Ana Verdú.
Entre las conclusiones: los logros alcanzados por la mujer no pueden experimentar el más mínimo recorte o limitación.
La sociedad patriarcal no ha desaparecido y aún en este siglo se resiste a aceptarlos y reconocerlos.
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