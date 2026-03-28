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María José Porro

María José Porro / Córdoba

El pasado día 12 la académica numeraria María José Porro presentó, como coordinadora, el libro ‘La mujer en la Historia de Córdoba, del siglo XIX a la actualidad’, colección Teodomiro R. de Arellano.

Consta de trece capítulos, desde «Consentimiento paterno y ‘disenso’ en la Institución Matrimonial. El caso de Córdoba en el siglo XIX», de María José Porro, hasta ‘El matrimonio y su influencia en el menoscabo de los derechos de la mujer casada. Un análisis histórico e internacional’, de María Dolores Adam.

Son autoras de los restantes capítulos: Felisa Cerrato, Carmen F. Ariza, Cristina Ruiz de Villegas, María Isabel García Cano, Evangelina Rodero, María del Sol Salcedo, Milagrosa Gómez, Ana Melendo-María Paz Cepedello, María José Ramos, Juana Toledano y Ana Verdú.

Entre las conclusiones: los logros alcanzados por la mujer no pueden experimentar el más mínimo recorte o limitación.

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