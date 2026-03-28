Ensayo
Mujer y literatura
Consuelo Triviño presenta cien novelas con nombre de mujer en la editorial Cátedra
‘Cien novelas con nombre de mujer’ aborda la figura femenina desde un contexto histórico-literario, para reivindicar la participación esencial de la mujer y su dilatada presencia en el plano cultural y el mundo de las letras. Un esmerado análisis y estudio del rol femenino atraviesa las diferentes épocas, corrientes y técnicas estilísticas donde la mujer, bien sea como autora o como protagonista de la narración o ficción, ha consolidado su posición en el universo de la literatura.
Si bien en el siglo XIX algunas novelistas ocultaban sus nombres bajo un pseudónimo, para poder ver publicadas sus obras, como George Eliot (Mary Ann Evans), Rachilde (Marguerite Vallete-Eymery) o Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber), en el siglo XX las autoras adquieren presencia propia, reafirmando su identidad en femenino y contribuyendo al enriquecimiento del panorama de la escritura con sus propias voces temáticas, inquietudes y vivencias.
Triviño Anzola realiza un profundo ejercicio de observación, estudio y análisis de los diversos roles y tipologías que, a lo largo de las diferentes obras narrativas, se han ido adjudicando y aplicando a la figura femenina: mujer virtuosa, trabajadora, institutriz, pionera, estigmatizada, adúltera, meretriz o incluso andróginas, solteras y viudas. Mujeres estas que han habitado las innumerables y fértiles páginas del mundo de la ficción.
Un total de cien obras que atraviesan los siglos XVIII, XIX y XX sustentan la intención de la autora de poner de relieve el rol femenino y su trascendencia en el ámbito social, histórico y literario del mundo occidental. Una travesía que parte desde el convulso periodo del cambio tras la industrialización, atraviesa las dos guerras mundiales, la conquista del derecho al voto y el destierro de los prejuicios, para desembocar, a finales del siglo pasado, en la necesidad, aún por conquistar, de la libertad sexual y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la existencia.
En ‘Cien novelas con nombre de mujer’, Consuelo Triviño denuncia el peso con el que las mujeres han debido cargar en cuanto a convencionalismos y roles impuestos a lo largo de la historia, de lo cual es testimonio esta fascinante selección que incluye a variados autores como Daniel Defoe, Jane Austen, Samuel Richardson, Stendhal, Alejandro Dumas, Soledad Acosta, León Tolstói, Miguel de Unamuno, Teresa de la Parra, Pío Baroja, Marguerite Yourcenar, Isabel Allende, Antonio Muñoz Molina o Almudena Grandes, entre otros muchos.
El lector es invitado a una ruta literaria esencial para la comprensión del papel de la mujer en su doble vertiente, tanto en su calidad de autora y protagonista, como por ser eje central de una gran parte del legado humanístico y literario que permanece hasta nuestros días.
La voz literaria de Triviño Anzola está hoy en día consolidada como una de las más destacadas en el panorama de la lengua española
Consuelo Triviño Anzola, narradora y ensayista colombiana, con nacionalidad española (Bogotá, 1956), es doctora en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los referentes femeninos principales de la literatura moderna hispanoamericana. Colaboradora en revistas de prestigio como ‘Quimera’, ‘Cuadernos Hispanoamericanos’, ‘Babelia’, ‘El País’ y ‘ABC’, está vinculada al Instituto Cervantes desde 1997.
Prolífica autora, sus obras abarcan cuentos como ‘Siete relatos’ (1981), ‘El ojo en la aguja’ (2000, reeditado en 2014), ‘Todo es cuento’ (2024), ‘La casa imposible’ (2005) o ‘La letra herida’ (2012); ha escrito novelas como ‘Prohibido salir a la calle’ (1997, reeditada en 2022), ‘La semilla de la ira’ (2008, reeditada en 2013), ‘Una isla en la luna’ (2009), ‘Transterrados’ (2018) o ‘Ventana o pasillo’ (2021). Entre sus antologías destacan ‘José María Vargas Vila, selección de textos’ (1991), ‘Norte y sur de la poesía iberoamericana’ (1997), ‘Germán Arciniegas, estudio crítico’ (1999) y ensayos como ‘Pompeu Gener y el Modernismo’ (2000).
Muchas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas y cuenta con un amplio reconocimiento; ha sido invitada por universidades como las de la Sorbona, Torino, Bérgamo, Colonia, Colombia, Granada, Salamanca o la Universidad Autónoma de Madrid. La voz literaria de Triviño Anzola está hoy consolidada como una de las más destacadas en el panorama de la lengua española.
En sus obras sobresalen elementos y temas recurrentes como la soledad, la infancia, la intertextualidad, la identidad transatlántica así como las letras y la literatura como puente entre las dos orillas del Atlántico. Como asegura Julio Ortega, escritor, crítico literario peruano y profesor de la Universidad de Brown, su prosa es «tersa, analítica, dramática, valiente y profunda».
‘Cien novelas con nombre de mujer’.
Autora: Consuelo Triviño Anzola.
Editorial: Cátedra. Madrid, 2026.
Un recorrido por grandes obras
Tras una jugosa introducción de setenta páginas sobre la mujer como centro de la ficción literaria, la conciencia femenina, el monólogo interior y las tipologías literarias, Consuelo Triviño aborda la imagen femenina en la literatura a través de un breve análisis, de dos o tres páginas, sobre cada una de las cien novelas representativas. Abarcan protagonistas que van desde ‘La princesa de Clèves’, de Madame de Lafayette, a ‘Moll Flanders’, de Daniel Defoe, en su versión femenina de la picaresca; ‘Emma’, de Jane Austen, centrada en la soltería y la búsqueda de fortuna; ‘Armance’, de Stendhal, ejemplificación del amor más puro, o la rica heredera, aquella ‘Eugenie Grandet’ de Balzac; la búsqueda del andrógino en ‘Mademoiselle de Maupin’ de Teófilo Gautier; erotismo y muerte en ‘Carmen’ de Próspero Merimé; una novela de formación como ‘Jane Eyre’ de Charlotte Brontë; ‘Mary Burton’, ejemplo de la mujer trabajadora escrita por Elizabeth Gaskell; la ilusión de la felicidad en ‘Madame Bovary’ de Flaubert; la joven viuda y el seminarista en ‘Pepita Jiménez’ de Juan Valera; ‘Anna Karenina’ de Tolstói, aquella mujer que carga con el peso del adulterio; o la deshonrosa libertad en ‘Tristana’ de Galdós. La sensualidad y el abandono en ‘Anna Soror’ de Marguerite Yourcenar han servido, entre otras muchas, como estereotipos de mujeres que se han ajustado y adaptado con fidelidad a los gustos del momento, a la moralidad y ética imperantes, a las convenciones sociales y a las directrices políticas de cada etapa histórica.
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