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Seres de Babel

Luz de Semana Santa

Semana Santa Fuente Obejuna

Semana Santa Fuente Obejuna / Eva M. Heras

Manuel Gahete

Manuel Gahete

No es fácil penetrar en el alma humana. Diría incluso que es una de las misiones más arriesgadas a las que nos enfrentamos, lo que no significa que eludamos la aspiración de conquistarla.

Porque, a pesar de defendernos tras un broquel de prejuicios, estamos necesitados del encuentro, de la presencia, del cariño; y nos sentimos predispuestos a exultarnos en la alegría, a mancomunarnos en el dolor, luces y sombras de nuestra existencia.

La Semana Santa es una ocasión especial para mostrarnos todo el caudal de amor, solidaridad y esperanza que se desborda a raudales frente al pertinaz clamor del desafuero, el egoísmo y el odio.

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Siempre debiera ser Semana Santa para tener la oportunidad de escuchar discursos tan fieramente humanos como el pronunciado por Amelia Gahete Jurado -Meli- en Fuente Obejuna: toda una proclamación de fe sin ambages, de ternura sin accesorios, de poesía sin retórica; solo su palabra limpia, verdadera, iluminadora, calando en nuestro ánimo, en nuestras almas, como un incesante manantial de luz.

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