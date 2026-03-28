El intimismo poético de Perfecto Herrera

Perfecto Herrera Ramos (Berja, Almería, 1956) es uno de los poetas almerienses mejor dotados para este humilde menester en que se ha convertido el cultivo del género lírico. Entré en contacto con su poesía hace algunos años, cuando hube de redactar un informe para IEA, de la Diputación Provincial, sobre su libro ‘Sonetos turineses’, cuya publicación recomendé decididamente y que finalmente se editó. Después he seguido las noticias de sus progresos aquí y allá, aunque ocasionalmente. Me llega ‘Días sin pájaros’, su último título publicado por la editorial valenciana Olé libros, título que me sugiere algo así como a la rutina diaria y al tiempo que se va, que transcurre sin que aparentemente pase nada en nuestras vidas, si apenas aliciente alguno. Esos «días de garrafa» de que hablaba el poeta onubense Manuel Moya.

El almeriense es un poeta intimista; esto es, mira más hacia el interior que hacia el exterior, entendiendo que el cultivo interior y la ensoñación conceptual aportan mayor gratificación que cualquier banalidad externa de la que tantas veces hacemos gala los seres humanos. Emprende, pues, un camino difícil y no trillado, realmente ambicioso, que es el de esa aprehensión de la intimidad tan arduamente comunicable de forma artística o literaria; lo cual viene a revelarnos lo muy en serio que se toma Perfecto Herrera la poesía. Cierto que es un poeta que busca su estilo personal, aunque vagamente puedan intuirse algunas influencias de quienes puedan haber sido sus maestros en sus avances como poeta. Algo de conceptual hay en este ‘Días sin pájaros’, brillantez en las imágenes, búsqueda de un lenguaje poético intimista frente al zafio realismo discursivo, tal como defendía don Emilio Alarcos, el versolibrismo en pos de la libertad expresiva, alejado del claustro de la métrica y la rima (sin descuidar el ritmo del poema), la escritura como medicina sanadora de las congojas del espíritu y esa necesidad comunicativa de compartir con alguien cuanto se atesora en el interior de cada ser humano.

Perfecto Herrera cuida el lenguaje poético y tiene la suficiente sensibilidad como para escalar muy altas cumbres en pos de la revelación de lo íntimo humano, «aunque es de noche», que diría el santico de la ‘Subida al monte Carmelo’; esto es, la poesía actual camina por senderos de lo fácil y trillado y busca el éxito, la fama rápida y el aplauso de los medios y los arribistas trepadores. ‘Días sin pájaros’ es un libro que va contra corriente y por eso remonta los ríos efímeros que nos arrastran hacia el mar de la clonicidad. Puede que solo los mejor dotados puedan mantenerse a flote.

‘Días sin pájaros’

Autor: Perfecto Herrera Ramos.

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Editorial: Olé libros. Valencia, 2025.