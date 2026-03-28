William Hazlitt (1778 - 1830) fue un prosista y crítico literario y de arte inglés. Considerado como una figura clave en la historia de la crítica literaria, el periodismo político y el ensayo, y uno de los mayores estilistas de la prosa en la historia de la lengua inglesa. Autor de opiniones muy desarrolladas sobre la naturaleza de la imaginación creativa, la función de la crítica y lo que significa ser verdaderamente erudito. Nos dejó múltiples ensayos. Hoy nos vamos a centrar en uno: ‘De la ignorancia de los doctos’. Esta breve obra se publicó por primera vez en julio de 1818 en la revista ‘Edinburgh Magazine’. Posteriormente fue incluido en la colección de ensayos ‘Table-Talk, or Original Essays on Men and Manners’ (publicada en 1821-1822).

‘De la ignorancia de los doctos’ (también traducido al español como ‘De la ignorancia de los eruditos’) es uno de los textos más mordaces y recordados de Hazlitt, y un ataque frontal contra la erudición formal y pedante. Una idea central del ensayo defiende que los «doctos» o «learned» (los muy leídos, los académicos, los eruditos de profesión) suelen ser profundamente ignorantes en lo que realmente importa: la vida real, el sentido común, la experiencia directa, la observación del mundo y la capacidad de pensar por sí mismos. No critica el conocimiento en sí, sino el mal uso que se hace de él cuando se convierte en memorización mecánica de libros, o en la dependencia absoluta de lo que dicen otros autores, también en la sustitución de la experiencia viva por palabras y más palabras, y en la huida de la realidad hacia la seguridad de los textos. Una de las frases más famosas del ensayo: «Si queremos conocer la fuerza del genio humano, debemos leer a Shakespeare. Si queremos conocer la insignificancia del aprendizaje humano, nos basta con leer a sus comentaristas». Hay una anécdota, con famoso bofetón incluido, de Hazlitt con Wordsworth y Coleridge. Hazlitt quedó fascinado tras la lectura del manuscrito ‘Lyrical Ballads’ (una colección de poemas escritos por William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge) y sintió que era «algo nuevo» en poesía. Pero esa idílica relación entre Hazlitt y Wordsworth, que comenzó con una gran admiración mutua, terminó en una ruptura bastante amarga y pública, típica de las peleas literarias del romanticismo inglés, especialmente por sus diferencias políticas.