Cómics de actualidad

Hoy, queridos lectores, me he propuesto hablar (escribir) sobre los cómics o la llamada novela gráfica. Y voy a ocuparme en esta ocasión de una de esas novelas que ocupan por derecho propio un lugar dentro de la literatura universal. Se trata de ‘Maus’, la historia autobiográfica del autor Art Spiegelman. Para mí, simplemente literatura. Es difícil no conmoverse con las tribulaciones del entrañable ratón de origen judío Artie, protagonista de la novela, y lo es aún más entender el Holocausto. En esta ocasión lo contemplamos desde los ojos y la perspectiva de unos simpáticos protagonistas, y junto a ellos viajaremos en el tiempo a la Polonia prehitleriana y sufriremos con los avatares del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Por eso se agradece la publicación de ‘Maus Hoy, Antología’, que recoge 22 ensayos que analizan la novela gráfica más icónica del siglo XX. Ilustrada profusamente con imágenes del propio ‘Maus’ y en donde se presentan los documentos que veintiún críticos, autores y académicos prominentes —entre los que se incluyen Philip Pullman, Robert Storr, Ruth Franklin y Adam Gopnik— han escrito acerca del logro y la innovación radical que supuso su publicación original hace más de cuarenta años, y que fue considerada por ‘The New Yorker’ como la primera obra maestra de la historia del cómic.

‘Maus Hoy’ recoge 22 ensayos que analizan la novela gráfica más icónica del siglo XX

Todo un lujo. Como lo son los cómics —o novela gráfica, volvemos al concepto inicial— de Carlos Giménez, creador de la saga de ‘Paracuellos’, ‘Los profesionales’, basada en la autobiografía del autor, y recientemente de la reeditada ‘Barrio’, la serie sobre el paso de la infancia y la adolescencia a la vida adulta, de la que se acaba de publicar su quinto y último volumen. Y es que hay personas que saben contar. Han aprendido los mil y un secretos para valorar los hechos menudos, los perfiles humanos, los rasgos diferenciales, mientras otros carecen lamentablemente de esa vieja sabiduría. Se atropellan al ordenar los hechos, confunden unos con otros y, por último, ignoran cómo terminar y dónde poner la guinda al pastel.

Noticias relacionadas

Carlos Giménez, no hace falta decirlo, sí sabe hacerlo, y de qué manera. Sus historias empiezan donde deben, contienen los elementos justos y prescinden de lo innecesario, hasta terminar sin posibilidad de que haya otra solución, salvo la que él ha elegido, exactamente donde debían concluir. Solo unos cuantos dibujantes y narradores pueden presumir de llegar a unos resultados como los que el autor exhibe en toda su carrera. Muy pocos nombres, en España y fuera de ella, se atreverían a hacer este examen de conciencia sobre el pasado propio y ajeno con la sinceridad, ironía y convencimiento con que lo hace. Ese es Carlos Giménez. Eso es ‘Barrio’. Eso es ‘Maus’. Como ya he dicho, literatura con mayúsculas. Volveré en nuevas entregas sobre el género.