Cantico: oasis de belleza y poesía

La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba publica el libro ‘Cántico, un oasis estético en la poesía de posguerra’ con las intervenciones que se han ido produciendo en las distintas actividades culturales, jornadas y conferencias organizadas por esta noble institución desde un año antes del fallecimiento de uno de sus miembros más señeros, Pablo García Baena, acaecido el 14 de enero de 2018, fecha que la Academia instituyó como el día dedicado a los miembros del grupo poético Cántico.

El presente volumen recoge diversos estudios realizados por los miembros de la Real Academia de Córdoba, que en su día formaron parte de la exposición ‘Homenaje a Cántico’, en el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral (1917-2017), organizada por la Real Academia y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bujalance, en 2017, la exposición que tuvo lugar al año siguiente para celebrar el centenario del poeta Mario López, ‘Un poeta en Cántico’, el acto académico que se constituyó con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena y que consistió en una mesa redonda titulada ‘Pablo García Baena en el recuerdo’, así como las siguientes conmemoraciones anuales entre 2020 y 2025. Todo este caudal de conocimiento ha confluido en este interesante volumen, presentado por el presidente de la Academia Bartolomé Valle y coordinado por su vicepresidente Manuel Gahete.

El primer apartado corresponde a Ricardo Molina, y consta de tres artículos donde se desgranan aspectos como las canciones flamencas de Ricardo Molina o su relación con los escritores españoles del Siglo de Oro. Le sigue otro sobre Juan Bernier, del que se ocupa Juan Antonio Bernier y que tiene por título «La recepción crítica del Diario de Juan Bernier». Sobre Mario López se abordan estudios que despiertan un gran interés por el alcance de los temas tratados y su profundidad a la hora de mostrar aspectos tan diversos como el sentir elegíaco, la poesía amorosa de ‘senectute’, o poesía y memoria, estos dos últimos a cargo de Juana Toledano y María Rosal.

La obra de Julio Aumente está analizada por María José Porro, «Apenas un recorrido por las constantes temáticas de la poesía de Julio Aumente», también por Manuel Gahete, «Córdoba en la poesía de Julio Aumente: el esteticismo de la soledad» y Antonio Varo Baena: «Julio Aumente, el último diletante y Catulo cordobés, y un documento inédito».

Como no podía ser de otro modo, nuestro entrañable Pablo García Baena ocupa un lugar especial en el volumen, con aportaciones que tratan sobre su vida y su obra. Así comienza Ángel Aroca con «Pablo y el rito. Su navidad en Obispo Fitero»; prosigue Manuel Gahete, que aporta dos textos: «Córdoba, Góngora y el Duque de Rivas en la obra de Pablo García Baena» y «Pablo García Baena sobre el cielo de junio»; Juana Castro firma «Pablo García Baena y Los Pedroches» y Carlos Clementson: «Vigencia de Pablo García Baena en su centenario».

A continuación, se presentan los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana. Del primero se ocupa Miguel Clementson en «Del Moral / Liébana, el trazo y la palabra» y Manuel Concha: «Miguel del Moral: el pintor olvidado de Cántico». Sobre Ginés Liébana, Manuel Gahete presenta el artículo «Ginés Liébana: ut pictura poesis», al que le siguen tres trabajos muy bien ilustrados de Miguel Clementson: «Ginés Liébana: signo y forma como vital travesía», «Liébana o el vértigo y la incertidumbre como estilo» y «Ginés Liébana, celebración de una travesía centenaria (1921-2021)».

Puedo dejarlo también con un criterio más periodístico, marcando solo lo esencial.

El cierre

Cierra esta excelente lista de poetas y artistas la sección referida a José de Miguel, con títulos tan sugerentes como «José de Miguel, crisol y canon: la pervivencia de las tradiciones», «José de Miguel: la sombra iluminada» y «José de Miguel: el grupo Cántico por dentro», este último a cargo de Miguel Rivas.

Cuidado volumen

Para terminar, diversas comunicaciones de carácter general sobre el grupo Cántico: «Festivales de primavera» de María del Sol Salcedo; «Cántico frente a frente» de Antonio Varo Baena; «Los expedientes escolares de los poetas y pintores de la revista Cántico de Córdoba», de José María de la Torre, así como dos audiovisuales acerca de poetas y adláteres de Cántico, realizados por Alfredo Asensi. Como broche de oro, un último apartado donde nuestro gran poeta Carlos Clementson ofrece una breve antología de poemas dedicados a los miembros de Cántico.

Sin duda un volumen exquisito para todos aquellos que quieran conocer más a fondo los entresijos literarios y artísticos de este gran grupo poético cordobés.

‘Cántico: un oasis estético en la poesía de posguerra’

Autor: Varios autores, coordinados por Manuel Gahete.

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Editorial: Real Academia de Córdoba. Córdoba, 2025.