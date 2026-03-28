Un ajuste de cuentas generacional

Lo que Lucía Solla Sobral (Marín, Pontevedra, 1989) ha logrado con ‘Comerás flores’ puede entenderse como una especie de ajuste de cuentas generacional que el panorama literario español no sabía que necesitaba con tanta urgencia. Su éxito no ha residido, como pareciera, en un fruto del azar, sino en una prosa incisiva, descarnada y personal, que ha sabido diseccionar la anatomía de las violencias silenciosas —el maltrato psicológico y la manipulación emocional— bajo una luz que huye del victimismo para abrazar una lucidez casi insoportable. La obra, un verdadero acierto editorial, ha tendido un puente perfecto entre la alta calidad literaria y una temática de rabiosa actualidad, conectando con un lector joven que buscaba nombres para sus propias cicatrices y con un lector o lectora no tan joven que ha caído rendido ante una voz que, lejos de balbucear por ser debutante, suena rotunda y cualificada. En 2023 fue seleccionada para una residencia literaria en Santiago de Compostela, donde terminó de pulir el manuscrito esta filósofa de formación y profesional del marketing.

‘Comerás flores’, la novela debut de la joven escritora gallega, se ha consolidado no solo como un éxito editorial arrollador con más de 100.000 copias vendidas y veintiuna ediciones, sino como un fenómeno cultural que disecciona con precisión quirúrgica las complejidades del maltrato psicológico de baja intensidad. Galardonada con los prestigiosos premios de público, Cálamo y de crítica, El Ojo Crítico de Narrativa 2025, la obra se presenta como una ‘Odisea’ femenina contemporánea. Comienza con una pérdida fundacional, la muerte del padre de la protagonista, de 25 años. Este duelo, lejos de ser un evento puramente sentimental, se narra desde una cotidianeidad aplastante y visceral. «El día en el que mi padre murió, hacía sol y yo tenía hambre», escribe Sobral, subrayando cómo la vida sigue exigiendo tareas triviales —comprar el pan, lavarse el pelo, pasear a la perra— mientras el pulmón se llena de un dolor que no encuentra palabras en el silencio familiar. No obstante, no se trata de la piedra angular de la narración, aunque resulte imprescindible para interpretar lo que vendrá.

Vulnerabilidad

En este estado de vulnerabilidad absoluta, donde Marina se siente desubicada y conformista con un trabajo que no le gusta, irrumpe un hombre encantador y atractivo, veinte años mayor, un empresario carismático que posee todo lo que esa joven cree necesitar: estabilidad, reconocimiento y, sobre todo, una atención desbordante que parece validar su dolor.

La relación se construye sobre una «violencia transparente» y un amor urgente que, en lugar de sanar el duelo, lo anula al ocupar todo el tiempo y espacio vital de la joven. Lo que sucede a raíz de ese momento hace excepcional a ‘Comerás flores’ por su capacidad para retratar el maltrato sin caer en caricaturas o «maltratadores de manual». El protagonista masculino se describe como alguien que cuida pero a la vez hiere de manera simultánea, que va anulando su identidad. La novela explora los espejismos de las relaciones desiguales, donde la diferencia de edad no es una anécdota, sino un factor que inclina la balanza del poder a favor de la «experiencia vital» frente a la «inexperiencia emocional».

El maltrato aquí no se manifiesta necesariamente en golpes, sino en gestos normalizados y a veces invisibles como el silencio castigador, la manipulación de la percepción de la realidad —conocida en psicología como ‘gaslighting’— y actos de control que rozan lo físico. La de Marina, la protagonista, es la de un patrón tóxico tan normalizado que duele reconocerlo, un amor romántico que se vende pero que ciega ante lo que realmente necesitamos para tener una relación sana. La prosa de Lucía Solla Sobral disecciona lo narrado sin recrearse en lo dramático ni en lo sentimental, y oscila entre una delicadeza lírica y una crudeza visceral, con un lenguaje cortante de frases cortas, a veces carentes de comas, que imitan la taquicardia y la asfixia del agobio. La autora huye de expresiones comunes para crear imágenes potentes que definen sensaciones complejas desde ángulos nuevos y sorprendentes.

Un acierto también reseñable lo supone la visión que se ofrece de la amistad como refugio y salvavidas. Diana, la mejor amiga de Marina, representa esa red de apoyo que observa la autodestrucción desde fuera con impotencia; tal vez seamos todos un poco Diana a nuestro alrededor. La obra resalta la importancia de las «conversaciones entre mujeres» como acto de catarsis y liberación, donde se comparten heridas comunes bajo distintos nombres. Nos encontramos con mucho más que una historia sobre una relación tóxica. Se nos despieza una exploración humana, como indica la propia autora, donde la novela brota de la necesidad de hablar sin dibujar víctimas perfectas, reconociendo los grises de una realidad donde el amor puede ser aliado y trampa.

‘Comerás flores’.

Autora: Lucía Solla Sobral.

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Editorial: Libros del asteoroide. Barcelona, 2025.