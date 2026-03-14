El último Pérez Galdós

Benito Pérez Galdós fue un autor moderno, tanto en un sentido ideológico como estético, afirmaciones que se justifican teniendo en cuenta el argumento de su última novela, ‘El caballero encantado’. El protagonista, Don Carlos de Tarsis, marqués de Mudarra y conde de Zorita de los Canes, terrateniente y oligarca, mantiene su tren de vida gracias a la explotación a que somete a los campesinos. Un extraño personaje, La Madre, lo transforma, precisamente, en jornalero miserable, y le hace peregrinar por Castilla la Vieja, en busca de su propia purificación y de su enamorada, la maestra Cintia. Desencantado de todo, Carlos-Gil, unido a su amante, luchará por regenerar el país que ha conocido.

Tras una simple trama, Pérez Galdós quiere pasar revista a las diversas clases que constituyen la sociedad española, clases que aparecen delimitadas en su texto y caracterizadas en los primeros años del siglo XX. ‘El caballero encantado’ se convierte en una novela que provocaría la inseguridad y el desconcierto en la crítica cuando apareció en 1919, sin duda por el peculiar concepto del realismo sobre el cual Galdós estructuraba y discurría su historia de corte clásico y caballeresco. Pérez Galdós fue moderno también en su estética literaria, en las innovaciones que incorporó a la novela realista decimonónica que incluía un sentido de la anticipación, poco común en la literatura de la época, y así creará su propia novela total en la que, junto a la trama narrativa, aparecen diálogos teatrales o fragmentos propios del ensayo y el discurso político.

La novela

La novela tuvo una recepción crítica lamentable, con opiniones que aludían a aspectos de mal gusto que la señalaban escrita con un estilo de vejez absoluta, o plasmaba la decadencia prematura del gran novelista que fuera, y como única explicación de su radicalismo, así entendido. En realidad, el prejuicio, ideológico o formal, sobre esta última obra con la perspectiva del tiempo es algo arraigado en ciertos sectores de la crítica literaria española.

El título, ‘El caballero encantado’, invita a descubrir un relato caballeresco, donde descubriremos que el protagonista será víctima de un hechizo. El subtítulo, «Cuento real... inverosímil», sitúa a esta historia entre la realidad y la ficción, un relato auténtico y falso a la misma vez. Sin embargo, el esoterismo se convierte en una excusa literaria en esta novela que Benito Pérez Galdós escribía en la etapa final de su vida con el objetivo de realizar una crítica social y política y, de alguna manera, contiene mucho de correspondencia simbólica iniciática con el pensamiento esotérico de la ‘Belle Époque’.

‘El caballero encantado’ es una obra escrita entre julio y diciembre de 1909 y publicada en el periódico madrileño ‘El liberal’, mientras se sucedían algunos episodios y una serie de hechos críticos en la historia de España: la guerra de Melilla, los violentos acontecimientos de la Semana Trágica, la dimisión del primer ministro Antonio Maura, su sustitución por Segismundo Moret y la preparación del escritor Pérez Galdós para presentarse a las elecciones como candidato republicano-socialista. ‘El caballero encantado’ trata de la regeneración de España, por lo que es evidente la influencia que el movimiento intelectual español, Regeneracionismo, ejerciera en la obra y de una abundante literatura sobre esoterismo, espiritismo y el estudio de los fenómenos psíquicos.

La historia

‘El caballero encantado’ se inspira y se convierte en el producto de unas decisiones políticas, sociales y estéticas que se alejan de lo decimonónico. Pérez Galdós rompe con los esquemas tradicionales del viejo realismo que él mismo defendió y se adentra en los ámbitos de la modernidad. La obra empieza cuando Tarsis es iniciado en una orden de caballería, Calatrava o Santiago, de manos de su padrino Torralba. Durante la ceremonia, cuando toma el hábito de la orden, todos los presentes, nobles y aristócratas, mirarán al joven con envidia y admiración. El proceso iniciático que vive el caballero tendrá diferentes etapas, marcadas por varios acontecimientos: la expiación de sus faltas a través del trabajo, la iluminación, el encuentro con la dama, un enfrentamiento con las fuerzas que debe vencer para liberarla, simbolizadas por gigantes, un auténtico descenso al infierno, su muerte y resurrección, para finalizar con su regreso al mundo normal.

‘El caballero encantado’

Autor: Benito Pérez Galdós.

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Editorial: Nocturna. Madrid, 2025.