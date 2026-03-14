La luz sobre el poema

Rocío Expósito, almeriense de Cabo de Gata-Níjar -aunque nacida en Badalona-, nos ofrece en ‘Asombro’, su primer trabajo, la mirada de quien sabe capturar la luz, la sombra, la música y el silencio para que germine la palabra poética. Juan Andrés García Román lo describe en la contraportada como «un libro hermoso» que «lo seguirá siendo hasta que el mundo se termine». Una afirmación nada hiperbólica, pues ha sabido articular su propuesta sobre el delicado trinomio belleza, esencia y naturaleza, inscribiéndose en una tradición que remite a autores como Wang Wei o Emily Dickinson, a quienes cita en el libro y que, como ella, buscaron hallar la pulpa de lo observado para «contemplar el mundo en un grano de arena», tomando el verso de William Blake.

A lo largo de sus tres partes -«La exacta belleza», «Corazón central» y «El vuelo inmune»-, Expósito construye un escenario en el que transitan poemas depurados hasta la médula, dispuestos a merced de una intemperie cuya atmósfera envuelve también al lector. Así, en los versos de «Ausencia», dice: «Y nos dejas aquí / en un único espacio / de luz que nos vacía. // Nada en nosotros vibra».

La luz, el vuelo, el aire y el silencio dan lugar a poemas cuya respiración invita a una experiencia meditativa, y en la que se agita la tensión necesaria para que se desencadene la extrañeza del asombro. Estas contradicciones se plasman a través de un universo imprevisible en sus movimientos -«Oh, intemperie, ven. / Oye al pájaro extraviado en esta habitación»-. Una herida de la que la voz busca ponerse a salvo por medio de la propia poesía.

En este marco espacial, los elementos se desplazan, respiran o vuelan; muestran sus colores y formas al roce de la luz o suceden siguiendo su naturaleza: hallazgos que nacen del «olvidado asombro de estar vivos», como escribió Octavio Paz. Una celebración de lo cotidiano que la empuja a afirmar: «Imagina que despertamos al borde de otra posibilidad // Imagina que el milagro no llega», como quien comprende que el verdadero milagro consiste, precisamente, en seguir habitándolo.

En el recorrido por el libro, el lector reconoce, a través de los fragmentos que la autora dispone a modo de mosaico, una grieta en cuyas penumbras se agita el amor. Por ello, en «La noche inventada», poema que cierra Asombro, lanza la pregunta: «¿Hay noche aquí, bajo la tierra?» y, en el último verso, concluye: «Va siendo hora de heredar el caos». Otra forma de luz sin la cual la belleza jamás sería posible.

‘Asombro’.

‘Asombro’

Autora: Rocío Expósito.

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Editorial: La Garúa. Barcelona, 2026.