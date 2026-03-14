Homenaje a Botí

Córdoba, a través de la mirada del artista Rafael Botí Gaitán. El músico y pintor nacido con el siglo pasado (1900/1995) nos regala el mejor paseo por la ciudad. Allá donde estuviera, siempre le acompañó la memoria de sus orígenes, con pinceladas de color tan genuino y juvenil supo transmitir una visión idealizada de cada rincón, como éste de la fotografía que ilustra el texto.

Bailío al atardecer, jardines como los del Palacio de Viana, plazas como la del Cristo de los Faroles, callejas encaladas y solitarios parques… filtrado siempre todo por el tamiz de su mirada, convirtiendo la realidad en algo mágico encerrado en las dos dimensiones del lienzo. Contemplar la obra pictórica de este músico (su formación artística fue tanto plástica, discípulo de Romero de Torres y Vázquez Díaz, como profesor de viola en la Orquesta Nacional de España) se presenta como una experiencia única, cuando se visita la exposición permanente de su obra en el centro de arte que lleva su nombre, situado en calle Manríquez (Plaza Juda Leví), en plena judería cordobesa, gracias a la donación que realizó el mejor gestor y protector de su obra: su querido e inseparable hijo, Rafael Botí Torres.