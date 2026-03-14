Algunas palabras toman vuelo como ánades en el arrebol de un cielo de estío. Ocurre con poca frecuencia, pero pasa en la obra de algunos escritores excepcionales, como es el caso de Basilio Sánchez (Cáceres, 1958), una de las voces poéticas más genuinas y elegantes de nuestro país. No en balde el autor cacereño ha dado a la luz títulos imprescindibles dentro de la poesía española de las últimas décadas. Entre ellos destacan ‘Para guardar el sueño’ (2003), ‘Cristalizaciones’ (2013) o su emblemático ‘He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes’ (2019), con el que obtuvo el Premio Internacional Loewe. En todos sus libros, poemarios o textos en prosa, destaca la honda y esbelta elegancia de una voz poética donde fluyen y confluyen un tono reflexivo con un aliento sereno que emociona y seduce al lector por su autenticidad. En la voz de Basilio, en su obra lírica abundante, igual que en su prosa, no hay ni un mínimo atisbo de impostura o falsedad. El poeta afirma que «la poesía es una actitud ante la existencia» y más adelante, en otra página gloriosa, confiesa: «El poeta es un hombre que camina bajo un campo de estrellas». En ningún otro sitio he podido leer una definición más exacta y más bella de lo que es un escritor de versos. Y es que, cuando escribe, Basilio Sánchez, hombre llano y sencillo, se transforma de repente en un mago de oro que inyecta la luz de su interior en palabras certeras y versos destellantes, pues si hay algo que derrama magistralmente el autor cacereño en su escritura es un acendrado destello espiritual, un suave temblor de pájaros que arden como gemas de cuarzo en la hora del atardecer.

En el libro que comentamos, Basilio Sánchez hace un repaso de lecturas y lugares, de rincones y espacios cubiertos por la luz de la amistad, o pequeños recodos donde reverbera el pensamiento unido al fulgor del silencio, porque «admira la belleza de las cosas que viven en silencio... El silencio es un ruido de semillas en la convalecencia de la nieve». Nadie sabría definir el silencio de un modo más bello y natural. A lo largo de esta obra exquisita hallamos algunos fragmentos y frases memorables, de una belleza difícil de explicar. A través de Basilio siempre escribe un ángel, un ser luminoso con el alma traspasada por la espada invisible de una fraternidad que le une a las cosas más mínimas y humildes, a las limpias señales de la Naturaleza, al milagro silente del viento en libertad que cruza en la tarde la quietud de una arboleda. El poeta nos dice: «La poesía nos conduce a esa forma desnuda de mirar que solamente tienen los animales y los niños. La poesía es un zureo de palomas en el pequeño nido del lenguaje». Nuevamente hallamos el fulgor de lo inefable, de lo nunca dicho, en frases como la anterior, porque no es muy frecuente encontrar en ningún libro de los que leemos a diario esa fusión de la sencillez con la pureza cristalina de lo que emociona y hace pensar a la vez.

La calidad frente a lo mediático

Nadie como Basilio Sánchez sabe unir lo emotivo y lo reflexivo en un poema, o en un trozo de prosa delicioso, angelical. En un mundo literario anodino, gris, donde la mayoría de los escritores más mediáticos suelen escribir libros sin una mínima calidad literaria, escritos en una prosa inane, con un estilo pueril, de garrafón, encontrar una obra como esta de , hace que aún creamos en la literatura, que no es esa que, a diario, vemos en los libros más vendidos, publicados por multinacionales del mundo editorial que sólo quieren vender y hacer negocio. Aquí, sin embargo, en este libro, un autor moldea el lenguaje, lo acaricia, amasa palabras como un sabio panadero tostándolas con la luz del corazón.

Al final, como dice Sánchez, «escribir es arrastrar palabras por la nieve», dar vida y calor al vacío de lo blanco. Aquí el poeta es profeta, un mago visionario que, con su escritura, transforma el exterior, lo que vive ahí fuera, la cruda realidad, embelleciendo todo lo que toca, como cuando escribe: «La poesía, esa pequeña plaza solitaria en la que nos sentamos, silenciosos, a cantar con los muertos». Sin duda, la poesía debe ser un canto a lo que se nos va, a lo desaparecido, que, sin embargo, nos imanta y deja huella imperecedera como este libro de Basilio Sánchez, por el que desfilan nombres de lugares, de amigos, de filósofos, de poetas, de rincones singularísimos en los que confluyen a la vez la prosa y la poesía, el pensamiento y la emoción.

‘El buen lugar’

Autor: Basilio Sánchez.

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Editorial: Pretextos. Valencia, 2025.