Ábaco: memoria de pérdidas

El ábaco como instrumento para recordar es la imagen sobre la que se construye ‘Ábaco de la pérdida: memorias en verso’, el último libro de la poeta, dramaturga y traductora iraní-estadounidense Sholeh Wolpé (Teherán, 1962), quien, siendo aún niña, tuvo que exiliarse con su familia de un Irán gobernado por Mohammad Reza Pahlavi, el último ‘sha’, cuyo reinado estuvo marcado por una creciente represión de la oposición política y de cualquier voz disidente a través de la ‘savak’ o policía secreta. Tras vivir unos años en Trinidad y Tobago y en Reino Unido, Wolpé se estableció en Estados Unidos, donde trabaja como escritora residente en la Universidad de California en Irvine (antes lo fue en UCLA). En la actualidad, comparte su vida entre Los Ángeles y Barcelona.

‘Abacus of Loss: A Memoir in Verse’ (Universidad de Arkansas Press, 2022) llega a las librerías españolas en edición bilingüe, cuidadosamente traducido por Corina Oproae para la editorial Visor, unos meses antes de la aparición de su nuevo libro en EEUU: ‘The Invisible Sun Attar’ (Harper Collins, 2025).

La obra está formada por diez varillas con un número de cuentas que oscila entre las tres y las trece. Con una palabra sobria y precisa, con una armónica mezcla de prosa y verso, con una hábil fusión de lirismo y narratividad, con una mirada inconformista y solidaria y con la certeza de que se canta o se recuerda aquello que se pierde, la poeta nacida en Teherán evoca, desde su casa en Los Ángeles, la casa de la infancia; los amigos; la lengua; «el hombre al que solía llamar marido»; los perseguidos por el régimen; el miedo que, de niña, le provocaba la palabra matrimonio; el exilio («el exilio es una maleta con el asa rota») y su condición de exiliada; las distintas máscaras del patriarcado tanto en Irán como en EEUU; la paradójica concepción del matrimonio como modo de «huir de las reglas de papá» y como «única forma de tener sexo»; el recuerdo de la primera noche de bodas; el divorcio; un nuevo matrimonio; la sensación de que, a pesar de su matrimonio con un norteamericano y de sus hijos norteamericanos, sigue siendo vista como una extranjera; el desarraigo («no pertenezco a ningún sitio. / Tengo acento en todos los idiomas»); el sexo y el derecho de la mujer a decidir sobre su propia sexualidad; la sororidad de quien acompaña a una amiga a una clínica para abortar, mientras su amante, también iraní y casado con una mujer muy tradicional, aguarda en la sala de espera, y el estremecimiento al contemplar el feto en un cuenco metálico; el cuestionamiento de los mandatos religiosos de la mujer que, en un acto casi suicida, lee poesía persa en un aeropuerto, tras los atentados del 11S, ante la mirada escrutadora de vigilantes y cámaras de seguridad; la compasión y ternura durante el lavatorio del cuerpo de una sobrina que se ha suicidado con una sobredosis de pastillas; el doloroso alivio tras comprobar que el cuerpo de un joven tirado en la calle después de un accidente de tráfico no es el de su hijo; la sorpresa al escuchar cómo su padre, quien mantiene una rutinaria convivencia de más de cincuenta años con su madre, le confiesa que cuando se casó «estaba locamente enamorado de otra mujer»...

En suma, ‘Ábaco de la pérdida’ presenta, sin tapujos, la complejidad de una mujer marcada por el exilio, por el amor, por las relaciones familiares, por las pérdidas sufridas en el camino, por las tradiciones patriarcales y por los dogmas religiosos, ante los que se rebela en una apuesta decidida por la feminidad, por la vida y por la concordia, convencida de que «los errores son los ligamentos que sostienen nuestros huesos» y agradecida ante la vida, que es concebida como un don que merece ser disfrutado, a pesar de todas las grietas que nos definen.

‘Ábaco de la pérdida. Memorias en verso’

Autora: Sholeh Wolpé.

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Editorial: Visor. Madrid, 2025.