Tiempo y memoria

Valdemar publicó, entre 2000 y 2005 y en tres volúmenes, la traducción que Mauro Armiño hizo (empleó diez años en ello) de A la busca del tiempo perdido, de Marcel Proust (1871-1922). Tras una amplia revisión del texto y la actualización de las notas, en base a los trabajos filológicos más recientes, la editorial sevillana El Paseo ha utilizado la traducción de Mauro Armiño para publicar, entre 2022 y 2025 y en siete volúmenes, su propia versión de la extensa novela de Proust.

Según el traductor, la revisión ha consistido en «cotejar de nuevo los textos, el francés y el español, y ajustar más en la medida de lo posible. Un repaso en el que encontré “cosillas”, más que otra cosa, matices que creo haber mejorado».

Al referirse a las dificultades de traducir A la busca del tiempo perdido, Mauro Armiño manifiesta: «Las dificultades que plantea el texto de Proust son muchas. En primer lugar, las frases casi infinitas del estilo proustiano, esas frases que a su vez tienen otras frases derivadas, que a su vez vuelven a derivar en otras oraciones que hacen que el lector se pierda un poco si lee deprisa. La anotación es otra de las dificultades máximas. Soy el único traductor que ha abordado el problema para explicar y ayudar a la lectura. El texto de Proust, a palo seco, me pareció siempre una barbaridad. El lector francés ha necesitado que las actuales ediciones –desde mediados del siglo XX– de A la busca del tiempo perdido vayan anotadas, porque ya nadie conoce o recuerda ni el contexto ni los personajes de la Belle Époque que aparecen disfrazadas en la novela. El lector español se encuentra, como es lógico, más perdido todavía en ese punto. En la nueva edición he repasado, corregido en caso necesario y ampliado la anotación de la edición de Valdemar, que tiene más de una veintena de años».

El título original de la obra, À la recherche du temps perdu, ha sido traducido por Mauro Armiño como A la busca del tiempo perdido, distanciándose de la opción del título de otras ediciones: En busca del tiempo perdido. El traductor expresa: «‘En busca de’ es una forma de un nivel lingüístico más culto que ‘A la busca de’, que es puro castellano, y no un galicismo, como algún crítico objetó en su día; curiosamente, Gerardo Diego, en un artículo sobre En busca del tiempo perdido, respeta el título, pero a la hora de recurrir a esa expresión dentro de su escritura utiliza ‘A la busca de’».

A la busca del tiempo perdido es uno de los grandes logros de la historia de la literatura. Obra monumental, dividida en siete partes, es un ciclo narrativo ambicioso que contiene varias facetas: la iniciación a la vida, las pulsiones sexuales, las descripciones psicológicas, el retrato de la sociedad, lo simbólico, la reflexión sobre la creación artística.

Sobre la importancia de la novela, Mauro Armiño asegura: «Proust operaba una revolución copernicana en y para la literatura, según admiten los escritores más importantes del siglo. Al introducir la conciencia como objetivo describible y una gratuidad, señalada por André Gide, que no atendía compromisos ajenos a esa conciencia, Proust multiplicaba las facetas posibles de una escritura que es muchas cosas a la vez: desde una obra parcialmente autobiográfica, e iniciática en su totalidad, a la pintura de una sociedad –ya desaparecida en su indumentaria externa–, pasando por una novela psicológica, una obra simbólica, una defensa de un tema prohibido y evitado hasta entonces como la homosexualidad, y una reflexión sobre la literatura, el arte y la creación, reflexión que, para Antoine Compagnon, lo «convierte en un novelista y un ensayista, o también un ensayista en la novela y un novelista en el ensayo».

Mauro Armiño añade: «Quizá la mayor aportación de Proust a la novela sea la aparición de la conciencia, de ese “yo” que, de la primera a la última página de A la busca del tiempo perdido, lo invade todo, hasta los momentos en que el lector cree estar más cerca del reportaje de época. Nada de lo que ocurre es un trozo de realidad simple, de hecho objetivo, sino que lo que se cuenta, salga el Narrador o de la boca del resto de los personajes, las reflexiones, la emoción provocada por los paisajes, todo está trasvasado por ese sujeto que narra, o mejor, que desvela su conciencia y la conciencia que tiene del mundo».

Al referirse a la temática de la obra, Mauro Armiño explica: «Uno de los temas mayores de A la busca del tiempo perdido es el Tiempo, especie de cuarta dimensión que está impresa en la concepción proustiana de su forma de novelar: «Para mí, la novela no es solo psicología plana, sino psicología en el tiempo» (Essais), y que se materializa en el último párrafo de la novela, en El tiempo recobrado, cuando todo lo leído se convierte en recuerdo del pasado: en el «baile de las cabezas» el Narrador ha tenido la revelación del paso del tiempo a través de las caras de los invitados a esa matinée; y de esa revelación surge la novela, la voluntad de pintar el gran fresco que tiene por protagonista a la acción del tiempo sobre los personajes». En este sentido el traductor considera que el «arma fundamental del Narrador es la memoria, otro de los temas mayores; pero no la memoria que presta la inteligencia o el raciocinio […] el campo a explorar, las profundidades del individuo, la vida interior —donde yace lo no consciente, la parte más auténtica— no admite más herramientas que los recuerdos, y los recuerdos, además de involuntarios, ofrecen la particularidad de contener la ‘esencia extratemporal’ de la persona. Esa memoria involuntaria, hecha de sensaciones emotivas, posee más poder ‘realista’ para adentrarse por la confusa maraña de signos que construyen la existencia de la razón».

La edición de El Paseo, que, realizada en rústica, es asequible en el precio y manejable, incluye diverso material complementario: prólogo, nota sobre la edición, cronología biográfica de Marcel Proust, bibliografía esencial, dos diccionarios (de personajes y de lugares), notas, nota sobre la obra póstuma, un resumen de cada una de las partes y tres índices (de personas, de lugares y de obras artísticas y literarias).

‘A la busca del tiempo perdido’ (siete volúmenes)

Autor: Marcel Proust.

Noticias relacionadas

Editorial: El Paseo. Sevilla, 2022-2025.