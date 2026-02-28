Poeta olvidado de la Generación del 50

Bajo el título de ‘Cien poemas’, La Isla de Siltolá vuelve a traer a los anaqueles la poesía de Julio Mariscal Montes (Arcos de la Frontera, 1922 – Jerez de la Frontera, 1977), uno de los grandes desconocidos de la Generación del 50. La selección y edición corresponde a Blanca Flores Cueto, inspectora de Educación, presidenta de la Asociación de Amigos de Fernando Quiñones y subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, quien ya publicó una edición crítica de la ‘Poesía completa’ del poeta arcense en la misma editorial sevillana en 2014.

Julio Mariscal se sintió atraído por la poesía ya en la adolescencia, edad a la que empezó a vivir su homosexualidad con un sentimiento de culpa, acrecentado por su religiosidad y por la represión social de la época. Cuando se fue a Cádiz a estudiar Magisterio en Cádiz, entró en contacto con diversas revistas literarias como ‘El Parnaso’ y ‘Platero’. Posteriormente, fundó en Arcos su propio grupo y revista, ‘Alcaraván’, y codirigió ‘Arquero de Poesía’, (más tarde ‘Arquero’) junto a Rafael Mir Jordano, Gloria Fuertes y Antonio Gala.

Sus primeros poemas vieron la luz relativamente tarde y su estilo se nutrió del clasicismo andaluz, de la poesía neopopularista, del simbolismo intimista y de la obra de Cernuda. A pesar de su gran calidad, su obra permaneció en la sombra debido a su condición periférica hasta que en 1978, meses después de su muerte, Antonio Hernández lo incluyó en ‘La poética del 50’. Una promoción desheredada, considerándolo un poeta imprescindible.

Ese mismo año se publicó su primera ‘Antología poética’, a cargo de Juan de Dios Ruiz Copete (Universidad de Sevilla, 1978), a la que se sumaría quince años después otra firmada por Francisco Bejarano, bajo el título ‘Antología’ (Diputación de Cádiz, 1993). Ninguna de las dos sirvió para que el poeta rebasara los círculos locales, hasta que Pedro Sevilla lo dio a conocer entre la crítica y los lectores con ‘La mano abierta’ (Renacimiento, 2007).

Su poesía, sobria y equilibrada, tiene una honda raíz existencial y está marcada por una homosexualidad que es vivida de forma conflictiva. Así, sus versos se mueven entre el amor, la muerte, el sentimiento de culpa, Dios, la mirada abierta al paisaje, lo telúrico, los anhelos y el choque con la realidad.

La presente muestra es, en suma, una magnífica ocasión para adentrarse en un poeta que, en palabras de Blanca Flores Cueto «cultivó una poesía de validez universal y su influencia entre coetáneos y epígonos fue de trascendental importancia para la poesía contemporánea».

‘Cien poemas’

Autor: Julio Mariscal Montes

Editorial: La Isla de Sistolá. Sevilla, 2024.