Ricardo Reques, profesor de la universidad de Córdoba, escritor, y con una excelente trayectoria como narrador con trabajos tan buenos como El enmendador de corazones, Fuera de lugar, Piernas fantásticas o su última novela, Una rana en el zoo de Durrell, con la que ganó el Premio Tundra de Literatura de Naturaleza, hoy nos adentra en su mundo científico a través de La memoria de Nástenka, una historia singular que hará las delicias del avezado lector exigente, aquel que busca en la literatura algo más que una simple historia. Publicado por el Grupo Pandora en la colección Relatos del desertor del presidio, una magnífica edición en gran formato de Pedro Tabernero y con un abisal prólogo de Ramón Rodríguez, sin olvidar el gran apoyo ilustrativo de la artista Verónica Bueno.

La memoria de Nástenka es un relato híbrido que se mueve entre la narrativa científica, la memoria personal y el amor obsesivo, así como en la reflexión filosófica sobre lo que es el recuerdo, la escritura y la identidad. Aquí todo gira alrededor de los límites de lo biológico, del amor, de la memoria y del aspecto ético de la ciencia.

El viejo profesor, figura central de esta historia, es un científico brillante, enamorado de Nástenka hasta la obsesión, y verdadero eje moral del relato. El recuerdo de ella se convierte en su único paraíso posible, el lugar íntimo desde el que escapar de la aspereza de lo cotidiano. El texto deja aquí una certeza inquietante: la memoria no es solo recuerdo, es refugio. Y cuando el recuerdo se convierte en refugio absoluto, se vuelve peligroso.

Ciencia y amor funcionan aquí no como opuestos, sino como fuerzas paralelas. «El deseo y el amor no siempre caminan juntos». Y, más aún: «…El amor […] trasciende al cuerpo y a los sentidos; es algo inasible a nuestra razón.» La cita de Paul Valéry no es casual: «El infinito es una cuestión de escritura.» El universo entero habita en la memoria; lo escrito —sea en papel o en soporte digital—no es más que una forma frágil y provisional de conservarla.

He aquí una de las tesis esenciales del libro: la memoria precede al lenguaje; la escritura no crea el sentido, solo lo fija. De ahí que el control de la memoria implique, inevitablemente, el control de la libertad.

La ciencia no es presentada como fría ni el amor como puro. Ambos aparecen como impulsos ambiguos, capaces de abrir caminos hacia el conocimiento o de justificar la destrucción. El narrador, que en ocasiones parece fundirse/confundirse con el protagonista, no juzga ni absuelve. Observa, vacila, se inquieta. Y cuando imagina memorias colectivas como Los Borg de Star Treck, el relato se adentra en el territorio de una ciencia ficción ética, contenida, reflexiva, desprovista de cualquier afán espectacular.

A nivel literario, Reques, nos entrega un texto claro, pero denso, no críptico, pero exige atención, con frases bien moduladas y sin afectismo emocional, con una voz narradora contenida, reflexiva e inquieta. No busca conmover de manera inmediata, sino sedimentar preguntas. Es un libro que confía en el lector.

El anfibio, como ser liminar que vive entre dos medios, se convierte aquí en un símbolo perfecto de tránsito, de lo inestable o de lo que no pertenece del todo a ningún sitio, y esta condición se proyecta sobre la memoria, suspendida entre pasado y presente; sobre el amor, atrapado entre deseo y obsesión; y sobre la ciencia, situada en la frontera incierta entre conocimiento y transgresión ética. Nástenka misma funciona como una figura anfibia: no está viva del todo, pero tampoco muerta; persiste en ese territorio ambiguo que es la memoria. Estamos, pues, ante una novela filosófica contemporánea, con elementos de ciencia ficción ética y con un trasfondo nítido sobre amor, memoria y poder.

‘La memoria de Nástenka’

Autor: Ricardo Reques.

Editorial: Grupo Pandora. Sevilla, 2026.