Con este epígrafe intitulaba Raquel Lanseros su intenso libro publicado en 2018 en la colección Palabra de Honor de la editorial madrileña Visor. Era evidente que nacía con buen pie porque posteriormente, en el año 2023, Álvaro Gago Díaz dirigía un film con idéntico título, lo que llevó a María Vázquez, interpretando a una bragada heroína cotidiana, a conseguir el galardón a la mejor actriz en el Festival de Cine de Málaga. Y será un año después, en 2024, cuando la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí, Foro Ibn Rushd, presidida por el poeta malagueño José Sarria, con la colaboración de la Fundación Balearia, presentará en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba la colección Matria de poesía femenina contemporánea española y marroquí, destinada a conocer la creación literaria de las más destacadas poetas de ambas orillas. Con este solidario afán, la Cátedra Fátima al Fihri de la Universidad de Córdoba, dirigida por María Rosal, volvía a convocar el martes pasado en nuestra ciudad un nuevo encuentro que sigue aspirando a simbolizar el vínculo fértil entre dos países y culturas tan cercanos.