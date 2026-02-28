Homenaje a Monet

Se cumplen cien años de la muerte del pintor impresionista Claude Monet (París, 1840- Giverny, 1926) y no se me ocurre mejor homenaje que esta imagen. Alguien que fue capaz de reproducir en su obra luz y color a través de composiciones tan impactantes como la que se considera fundacional de dicho movimiento artístico, bautizada como Impresión, sol naciente en 1872. Dicho pasaje de su vida es registrado cinematográficamente por Cédric Klapisch en Los colores del tiempo, una interesante producción gala que llegó a las pantallas el año pasado y donde se recreaban dos tiempos, el presente y el siglo XIX (justo cuando cruzaban sus caminos el recién nacido arte fotográfico y el nuevo estilo pictórico citado). Tampoco está mal, y es muy recomendable, el documental Yo, Claude Monet (Phil Grabski, 2017), filmado a partir de su correspondencia (3000 cartas), donde se puede observar que tras la obra luminosa y colorista había un hombre que sufrió soledad, depresión, pobreza y algún intento de suicidio.

Pero hoy prefiero quedarme con el recuerdo de sus nenúfares, esos que algún día gocé y no sé decir dónde, porque la impresión de la obra borró todo lo demás.