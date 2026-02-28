Todo por un cromo

La colección ‘SeisDoble’, de la editorial palentina Menoscuarto, nació con la voluntad de que diversos escritores de novela negra dieran vida a la detective Sonia Ruiz (y a otros personajes secundarios) con la única condición de que respetasen las aportaciones de sus predecesores (figuras tan relevantes como Lorenzo Silva o Andreu Martín). En la última aventura, la undécima ya de la serie, escrita por Rafa Melero Rojo y titulada El coleccionista, a la intrépida detective se le encarga que encuentre un cromo de fútbol que, por su rareza, tiene un alto valor económico. Para tal fin, viaja desde Madrid a Lleida, contenta porque, por una vez, se trata de un trabajo fácil, que va a reportarle pingües beneficios. Sin embargo, como ocurre en las mejores historias del género negro, nada es lo que parece y pronto se ve envuelta en un asunto turbio de tráfico de armas y de drogas, en el que la gente que participa no duda en torturar y en matar para conseguir sus objetivos. Utilizando un estilo ágil y dinámico, Rafa Melero demuestra en El coleccionista su buen hacer y su oficio como escritor con una historia bien tramada, que sigue los cánones del género (giros inesperados, final sorprendente, saltos en la trama) y que logra sobradamente lo que pretende: que el lector pase un rato entretenido. Nada más y nada menos.

‘El coleccionista’

Autor: Rafa Melero Rojo.

Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2025.