Sello de autenticidad

‘Alba Moon’ (Córdoba, 1993) ha gestado su primera propuesta con el ‘tempo’ de una arquitecta que espera hasta conseguir los mejores materiales para su edificio. Desde la pasada década es una presencia habitual en antologías, publicaciones nacionales e internacionales y festivales de poesía. También ejerce como periodista en ‘Room’, una prestigiosa revista de arquitectura, diseño y arte, influencias que están en la médula de ‘Hambre en Manhattan’. Por eso, cuando en 2025 obtuvo el 25º Premio València Nova, el reconocimiento no fue del todo inesperado y dejó la sensación de que recogía los frutos del esfuerzo.

A la Gran Manzana le han cantado poetas españoles de la talla de Juan Ramón Jiménez o José Hierro. Lorca consiguió fundir para siempre su ‘Poeta en Nueva York’ con el universo urbano que describía. ‘Hambre en Manhattan’ asume esa deuda en su ADN, pero la actualiza a través de la perspectiva de una mujer joven y contemporánea, que reformula los códigos culturales de quienes habitan, disfrutan y padecen esta ciudad. Moon articula su crítica afilada mediante un lenguaje ágil y fresco, del que emerge una poética consistente e inconformista.

‘Hambre en Manhattan’ se abre con una declaración de intenciones —«nos prometieron el futuro como jóvenes esqueléticas…»— y se cierra con una coda a modo de síntesis. Entre ambos poemas se despliegan tres partes cuyos títulos revelan las influencias metabolizadas por la autora: «la protagonista debería ser meg ryan», «territorio eames» y «asesinada por el cielo» (nótese la ausencia de mayúsculas como opción estética).

El sujeto poético que las transita se presenta como esa joven consumidora de filmografía ambientada en Nueva York —¿quién no lo es?—, pero que decide hurgar tras la bidimensionalidad de esas historias: «madurar es contemplarse con todos los defectos./ asumir que te habría encantado salir en ‘sex and the city’/ y vivir en nueva york siendo insoportablemente rica,/ teniendo problemas de rica/ y zapatos de rica/ y un techo hipotecado en el ‘upper east side’». El universo que nos ofrece Moon ya no remite a la sangre, el sudor o los negros de Harlem, sino a una ciudad de cartón piedra donde el capitalismo salvaje ganó la batalla hace tiempo, instaurando la dictadura del lujo y la pose, aunque bajo las apariencias la multitud siga vomitando.

Un sufrimiento que se reparte de manera desigual entre sexos; por eso, son las ejecutivas las que regurgitan «en el baño de su empresa,/ insertando un bolígrafo bic hasta la garganta/ porque alguien les hizo creer/ que no eran suficientes». Tampoco las grandes firmas de moda consiguen ocultar los conflictos, como refleja el gran desfile que cada año se organiza en el Metropolitan y que la poeta describe como un lugar donde «el flash de las cámaras ciega el intelecto», para añadir que «ni siquiera un pasaporte en regla tiene validez/ en esta aduana imposible de cruzar». Eventos que sirven para la exhibición de una élite exclusiva y la expulsión del resto de la humanidad.

Influencia

Poco importa si ha viajado a Nueva York o si lo ha experimentado a través de películas de Greta Gerwig o Nora Ephron: Manhattan es ahora el hambre de un vacío imposible de saciar. Un hueco que ha terminado por traspasar nuestro estilo de vida, provocando arcadas de insatisfacción, porque tampoco aquí los jóvenes «jamás podrán pagar una habitación/ en la zona donde viven».

Alba Moon lo sentencia con mayor precisión en estos versos: «vive o muere, escribía anne sexton./ produce o perece, recetan hoy los terapeutas».

‘Hambre en Manhattan’.

Autora: Alba Moon.

Noticias relacionadas

Editorial: Hiperión. Madrid, 2025.