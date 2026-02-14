Una revisión de ‘La gitanilla’

‘La gitanilla’ es una de las novelas cortas más conocidas de Miguel de Cervantes. Cuenta la historia de Preciosa, una joven gitana, apresada por unos soldados y llevada a Madrid. El relato nos descubre la visión cervantina sobre la sociedad de su tiempo y cómo utilizó la figura de la gitana para explorar temas como la identidad, la libertad y el amor. La editorial Trifaldi revisa y actualiza la edición de 1613 y propone un texto ilustrado por María Pizarro.

El contexto histórico y cultural, y la fecha de su publicación se enmarcan en el Siglo de Oro: la Inquisición estaba en pleno apogeo, y el país se expande colonialmente, con vastos territorios en América Latina y Filipinas. ‘La gitanilla’ refleja la complejidad de la sociedad española de la época y ofrece esa imagen de la vida gitana, una comunidad marginada y estigmatizada en la España del XVII. A través de la historia de la gitanilla, Cervantes explora temas como la discriminación y la lucha por la aceptación en una sociedad que no valoraba la diversidad.

Los gitanos en España

Los gitanos llegaron a la Península Ibérica a principios del siglo XV, entre 1425 y 1462, en reducidos grupos que entraban por Cataluña y Andalucía, siguiendo rutas comerciales y la cercanía del Mediterráneo. Sus actividades se centraban en oficios y trabajos artesanales, o el entretenimiento, la música y la danza; pronto desarrollaron estrategias para integrarse sin perder su identidad: mantuvieron su lengua y sus estructuras familiares, mientras adoptaban elementos culturales del entorno español.

Esta dualidad les permitió sobrevivir en un país que, atractivo por sus oportunidades económicas, les impuso barreras legales y sociales a los grupos nómadas que, obligados, comenzaron a asentarse temporalmente en poblaciones urbanas, ofreciendo servicios artesanales o culturales; nunca abandonaron su movilidad característica y varios decretos les prohibían manifestarse en algunas de sus costumbres, o les obligaban a adoptar la religión cristiana y la vestimenta y costumbres locales.

Preciosa es el personaje principal, una joven gitana que cautiva a todos con su belleza y su talento para la danza y la música. La novela nos presenta a una mujer valiente y decidida, que lucha por su libertad e independencia en una sociedad que la discrimina por su origen étnico. Desde el principio se retrata a Preciosa como astuta y perspicaz, que engaña a los hombres que intentan aprovecharse de ella. Pese a su juventud, es inteligente y sabe cómo manejar las situaciones difíciles con habilidad y determinación. Es, también, una mujer vulnerable y sensible, que sufre por el rechazo y la marginación social que observa, consciente de que su condición de gitana la convierte en una paria que la hace sentirse sola y desamparada en ocasiones.

La joven se convierte en un personaje complejo y fascinante, representa la lucha por la dignidad en un mundo hostil y opresivo. Su historia invita a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto hacia todos los colectivos, independientemente de su origen o su condición social.

Estructura

La estructura narrativa es una de las características más destacadas de esta obra cervantina. La novela está dividida en tres partes diferenciadas, cada una con un argumento propio. En la primera se presenta al protagonista, el joven noble Juan de Cárcamo, enamorado de la gitana Preciosa. Cervantes explora la identidad, la clase social y la discriminación. La segunda parte se centra en la vida de Preciosa y su familia gitana, envueltos en una serie de aventuras y conflictos. El autor utiliza la figura de la gitana para cuestionar las normas sociales y las expectativas de género de la época. En la tercera, se produce el desenlace de la historia, se resuelven los conflictos y se cierran las tramas. Cervantes reflexiona sobre la importancia de la libertad y la justicia, y presenta una visión optimista del futuro de los personajes.

La estructura narrativa resulta compleja y bien construida; permite al autor explorar una amplia variedad de temas y cuestiones sociales.

La música, el baile y el amor

La música y el baile son elementos fundamentales en ‘La gitanilla’, y a lo largo de la trama se observa cómo se utilizan para representar la cultura gitana y su estilo de vida. La música y el baile son formas de expresión y comunicación entre los personajes: Preciosa baila para el Duque; la música y el baile muestran la habilidad y la gracia de la protagonista, o su capacidad para seducir y cautivar a su audiencia. Y representan la libertad y la independencia gitana, que son personajes retratados como alguien que disfruta de la vida y no se preocupa por las convenciones sociales. Tanto la música como el baile se convierten en elementos clave, a través de ellos, se profundiza en la cultura gitana y en su estilo de vida, valorando su independencia.

Cervantes añade el amor como tema central a su obra. Preciosa se enamora de un noble, y así se exploran sus complejidades y las barreras sociales que lo impiden; utiliza el amor como una fuerza poderosa que supera las diferencias de clase y raza; como una fuente de dolor y sufrimiento cuando no es correspondido o aceptado por la sociedad, y se muestra cómo puede ser tanto una bendición como una maldición, capaz de transformar a las personas, porque ‘La Gitanilla’ es una historia de amor que recuerda la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando el mundo nos invita a no hacerlo, y así la novela no deja de convertirse en un relato de permanente actualidad.

‘La gitanilla’.

Autor: Miguel de Cervantes.

Noticias relacionadas

Editorial: Trifaldi. Madrid, 2025.