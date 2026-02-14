La obra literaria de Ramón Andrés, poeta y ensayista, es una de las más singulares del panorama español contemporáneo. Pocos escritores saben dar a la palabra una combinación tan precisa de vuelo y hondura. Libros como El oyente infinito, No sufrir compañía o Despacio el mundo, publicados en Acantilado, constituyen un corpus donde pensamiento y música se entrelazan con notable coherencia.

Además de su reconocida labor ensayística, Ramón Andrés ha desarrollado una sólida obra poética, con títulos como La línea de las cosas, publicado en Hiperión y galardonado con el Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina 1993, o Los árboles que nos quedan (Hiperión, 2020), que confirman una voz de gran exigencia lírica.

Recientemente ha visto la luz en la misma editorial su antología poética Oír las grietas, preparada por el poeta Francisco Javier Irazoki. En este volumen se reúnen poemas atravesados por la reflexión, la presencia de la naturaleza, el paso del tiempo y una constante atención al silencio como espacio expresivo. Versos donde la imagen se vuelve pensamiento y la palabra busca su resonancia última.

Esta línea se prolonga en Abrir las grietas (Hiperión, 2025), una antología que confirma a Ramón Andrés como una de las voces más sólidas y coherentes de la poesía actual, capaz de reconciliar al lector con la dimensión esencial y perdurable de la experiencia poética