Desde el año 2001, el 23 de febrero no significa para mí lo mismo que para otros. Esa fecha quedó marcada en la memoria después de perder al padre. Por tanto, dentro de unos días serán veinticinco años desde que marchó a ese lugar de donde nadie vuelve. Los recuerdos se entremezclan en diferentes ámbitos: cultural, artístico, familiar, profesional…

Hay personas que dedican gran parte de su vida al fomento de la cultura y desarrollan una especial sensibilidad hacia el campo artístico; bien desde espacios de creación, o en la gestión. Y en ambos mundos supo cómo desenvolverse con aceptables resultados. Pero si hubo un ‘leitmotiv’ en la vida de Pepe Jiménez, sin duda, fue el culto a la amistad y su compromiso con tantos y tantos personajes del mundillo artístico y cultural de esta ciudad -prueba de ello, la tertulia que organizaba, de manera espontánea, en la terraza del Bar Siroco, próxima a su establecimiento del audiovisual (Studio Jiménez) y sala de exposiciones (Galería Studio 52 Juan Bernier)-, sin dar de lado en ningún momento a la familia, sabiéndonos inculcar ese amor por la búsqueda de la belleza que para él siempre fue la raíz del verdadero arte.