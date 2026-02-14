Narrativa experimental

Desde que en 1969 fundó con el poeta Fernando Merlo Grupo 9, colectivo de pintores, poetas y músicos que trataba de conectar con la renovación cultural española de esos años, Juan Ceyles Domínguez es un escritor con una dilatada obra, tanto en el ámbito de la lírica como de la narrativa, siempre desde la experimentación estética y desde la transmedialidad, algo que algunos quieren poner de moda cuando ya hace tiempo que él la había impulsado en sus creaciones. Siempre ha sido uno de los escritores españoles más a la vanguardia y muy sensibilizado con la combinación de las diversas artes, con su sustanciación en la obra, a través de la música -muy presente en su producción-, de la pintura… y todo tipo de técnicas que permiten que el significante tenga tanta o más transcendencia que el significado o dotando a este de resortes formales novedosos que permitan hablar de una obra «nueva» y relevante. De ahí su continuo trabajo con artistas y músicos y creadores diversos con experiencias como el grupo Circlessión, experiencia multidisciplinar con la que recorren varias ciudades de Andalucía, el ‘Taller experimental de Creación Literaria» de la Universidad de Málaga o «La Promotora. Tertuliacción’..

En los últimos años ha iniciado un proyecto «único» en literatura española, la colección ‘Uróboros’ en la editorial ETC Libros, que le ha llevado a publicar, en tan solo cinco años, tras una época de cierta ausencia, diecisiete obras: ‘It’, ‘Las tripas de la razón’, ‘Apuntes Estroboscópicos [Manifiestos, estéticas y compromisos)’, ‘¡Todos o Ninguno!’ ‘World´s Game [Una metafísica del juego]’, ‘Anakrousis’, ‘Altifalario contra la inocencia’, ‘Azul Griego’ [Dos volúmenes], ‘Ciudadano EME [Crónica de un confinamiento]’, ‘Lucotorio’ [Tres volúmenes: ‘I Mística mundana’. ‘II. La rosa de los vientos’. ‘III. Tren a nada’], ‘Spanish Fly’, ‘Las Alas de un Venigre’ y ‘Fausto in Nomine’.

Su última obra hasta la fecha, ‘Fausto in Nomine’, una obra de seiscientas treinta páginas, es un libro complejo, muy bien sistematizado sobre la temática de Fausto, desarrollado por Goethe en torno al sabio insatisfecho que pacta con el diablo Mefistófeles para obtener el poder absoluto. Las similitudes nacen del límite al conocimiento y el mal como fuerza dialéctica, pero la obra de Domínguez surge como una gran vía en torno al conocimiento del ser y su razón de existir. Sus cauces para participar en ese conocimiento. La sistematiza en I. Diagrama atmosférico, O. Túneles. Viaductos. Pasarelas -que sirven a modo de prólogo-, y 5 apartados: I. Presentimiento, 2. Deslumbramiento, 3. Sufrimiento (Actas vernáculas. Jurisprudencia), 4. In munditia Spes y 5. Epílogo.

Desde el inicio nos da la impresión de que estamos en medio de una representación escénica donde cada uno de los invitados (El prologuista, El autor, El corresponsal, El coro, los científicos, El bombero…) cumple un papel, pero, en determinados momentos, es el monólogo interior el que se adueña de la obra siendo la música de Pink Floyd quien hace de obertura. El nacimiento del niño a ese mundo permite una bque va destiñéndose, ampliándose, modificándose por las intervenciones, complementarias o contradictorias, que amplían el foco de atención ante esa combinación de narración, historias que se cruzan, reflexiones, paratextos, intertextos y toda una cultura abigarrada, amplia, heterodoxa y rica, «alimentándose del todo». Hay mucho de interpretación vital y novela «sobre las aspiraciones y límites de la naturaleza-condición humana». Pero también sobre el tiempo, la lógica de la existencia y la felicidad. Es consciente de su responsabilidad como escritor y creador y a ello se afana con esmero en un discurso que está lejos de la lógica -aunque penetre en ella- o de la sistemática al uso, intervenido continuamente por interrupciones narrativas, reflexiones, axiomas y una sistemática creadora imprevisible, ofreciendo consejos para no perderse: «Cualquiera que aborde mi obra (…) ha de seguir leyendo para abarcar el concepto». Así es, nunca el discurso es definitivo hasta el final, y ni eso. Su actitud es clara: «No me adaptaré / me orientaré/ sacrificaré mi literatura al discurso establecido». El reto es crear la tensión entre Dios y el Diablo, justificar tu vida y salvarte contigo mismo, escapando a la angustia existencialista, tras de una felicidad siempre lejana: «No hay felicidad si no les has visto los ojos a la muerte». Ante esta ética de la caducidad nos presentamos en diversas situaciones vitales, presos de un juego del que ignoramos casi todo. Un conjunto fragmentario como fluir de conciencia, inteligente, etéreo y al mismo tiempo complejo, pues se trata de descifrar tu propio yo en un mundo diverso y difícil de comprender. Una obra rica, vital, imprevisible, sorprendente, que nos adentra por el misterio y el sentido de la vida.

