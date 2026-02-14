La llamada de la naturaleza

‘Un cementerio perfecto’ es la última producción literaria del escritor argentino Federico Falco. Considerado por la crítica como una de las más relevantes promesas de la joven narrativa hispanoamericana, ha sido finalista del Premio Herralde de novela, en su 38º edición, con ‘Los llanos’ y ahora nos sorprende gratamente con ‘Un cementerio perfecto’, un libro editado por Anagrama y formado por cinco relatos de desigual extensión, pero que tienen en común la presencia de unos personajes únicos, que actúan movidos por unos resortes ancestrales y telúricos (el ingeniero que se dedica a proyectar cementerios, la joven que se enamora perdidamente de un misionero mormón, el anciano que busca esposo para su hija, el ermitaño que convive con las liebres en lo más elevado del monte o la viuda que escucha las palabras de su difunto marido y se adentra en la tormenta), una ambientación que nos traslada al mejor realismo mágico (naturaleza salvaje, pueblos perdidos en la inmensidad, donde se desdibujan las líneas entre realidad y ficción) y unas historias que nos hipnotizan por su originalidad y extrañeza. Estos cinco relatos permanecen en nuestra retina porque beben de las fuentes de los grandes cuentistas del pasado siglo (de Borges, de Juan Rulfo, de Vargas Llosa, de Bolaño) y porque nos hablan de temas universales como el amor, el miedo a la soledad y la incomunicación.

‘Un cementerio perfecto’.

Autor: Federico Falco.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.