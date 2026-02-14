El futuro que se avecina

‘La jaula del sol’ es la ópera prima del escritor pozoalbense Fran Cobos, editada por Roca. Se trata de un ‘thriller’, al más puro estilo anglosajón, en el que la acción y la intriga se conjugan magistralmente para narrarnos una trama distópica sobre un futuro apocalíptico, en el que la inminente destrucción del medio ambiente convertirá en inhabitable nuestro planeta.

El protagonista de la novela es Laurence Patterson, acaudalado hombre de negocios, de origen irlandés, pero afincado en España. Traumatizado por las vivencias de una infancia terrible en Belfast, durante los años del plomo (fue testigo, siendo un niño, del asesinato de su padre a manos de unos sicarios), se ha convertido en una persona paranoica y resolutiva, que está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance (incluidos la violencia extrema, la tortura y el crimen) para conseguir sus fines, que no son otros que huir a Efa, una especie de arca de Noé, de paraíso en el norte de Zamora, en plena sierra, en el que refugiarse antes del desastre ecológico que se avecina.

Con un inicio impactante (los recuerdos en la Irlanda marcada por la violencia entre protestantes y católicos), ‘La jaula de sol’ da un giro en la trama sin que la acción trepidante y el interés por los personajes y por la historia decaigan hasta llegar a un final trágico, pero no exento de un hermoso y simbólico halo poético.

‘La jaula del sol’.

Autor: Fran Cobos.

Editorial: Roca Editorial. Barcelona, 2025.