Quizá la vida venga marcada por distintas y variadas decisiones que sellan el camino que hemos optado por escoger y sobre el que, como en el cuento de Pulgarcito, hemos ido dejando pequeñas migas de pan para intentar no perdernos en este sinuoso escenario que nos ha tocado vivir.

Volví a ver Vidas pasadas, película que narra la historia de dos amigos de la infancia profundamente conectados, que se separan cuando la familia de la protagonista emigra desde Corea del Sur a Estados Unidos y se reencuentran décadas más tarde, enfrentándose al destino, al amor y a las elecciones que pueden marcar toda una vida. Nora y Hae Sun, aun regresando sobre las migas de pan que dejaron en su camino, comprenden que su estrella estaba ya marcada desde el momento en que se interrumpieron sus lazos adolescentes y que aquel adiós, ocurrido años atrás, supuso una ruptura sellada por el destino que ellos mismos, directa o indirectamente, habían firmado.

Noticias relacionadas

Las decisiones que tomamos nos obligan a elegir entre un camino u otro y, sin lugar a dudas, acaban marcando —para bien o para mal— nuestro futuro y nuestra vida