Creación inédita de Ricardo Molina

Quizá los lectores solo conocen al cordobés componente del Grupo Cántico Ricardo Molina, por ser autor de libros como ‘Corimbo’ (premio Adonáis de 1949) o, por lo que afecta a Córdoba,‘ Elegía de Medina Azahara’ y ‘Elegía de Sandua’. Así, el lector ignorará que el poeta nacido en Puente Genil se ejercitó también en el género teatral. Y ha sido el estudioso por excelencia del autor, José María de la Torre -que tantas horas le ha dedicado- el que primero publica un minucioso acercamiento al liróforo andaluz, titulado ‘Ricardo Molina: biografía de un poeta’ (1995) y luego los dos volúmenes ‘Ricardo Molina. Obra poética’ (2007), y también es De la Torre quien recientemente (2024) ha puesto en manos de los lectores -dando la información como primicia crítica- su única obra dramática, en una edición anotada de 120 páginas presentada como ‘Ricardo Molina. El hijo pródigo’ (auto sacramental), que amplía con creces un primer adelanto impreso en el estudio ‘Los dones de la dicha. Homenaje a Ricardo Molina’ (Ánfora Nova, 2017).

Es detalle sobresaliente saber que la obra se estrenó el 17 de agosto de 1946 en un escenario único, el Patio de los Naranjos de la Mezquital Catedral, y que el estreno recibió enaltecedores elogios en la prensa cordobesa de entonces, tanto que en la ‘Hoja del Lunes’ de Diario CÓRDOBA (19-8-1942 -según información entonces adelantada por los amigos del poeta- se plasmaron ideas referidas por ejemplo al éxito de público o a la atención prestada al desarrollo de principios teológicos ante los cuales el público «puede vibrar con la misma fe y el mismo escalofrío que inundaba el corazón de los espectadores del siglo XVII». Igualmente es obligado añadir que una nueva puesta en escena se llevó a cabo en el cordobés Teatro Góngora en noviembre de 2017, dirigida por Juan Carlos Villanueva.

En la actual edición de José María de la Torre, ‘quintaesenciada’ con muy detallistas comentarios y muy adecuadas notas a pie de página, no solo se reproduce el texto dramático de Molina, sino también aspectos tan ineludibles, entre otros, como su argumento, su doble estructura exterior e interior, sus asuntos temáticos e incluso sus aspectos lingüísticos. Aún cabe señalar que la obra -en opinión de este estudioso y comentarista- evidencia la maestría literaria que inunda sus versos (género de expresión elegido), de «acendradas cualidades líricas y expresivas, pues su teatro es especialmente poético, lírico, profundo, meditativo, sin olvidarse de sus suaves y tenues denuncias sociales».

