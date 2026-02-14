Historia
Córdoba y los escritores hispanoamericanos
José Esteban analiza la relación de los autores con la provincia en una publicación de la editorial Utopía Libros
Se ha escrito mucho sobre los viajeros europeos que transitaron por las rutas y los pueblos de España en los siglos XIX y XX, impulsados por la curiosidad de adentrarse en todo lo pintoresco y tópico que de España habían oído contar. José Esteban, divulgador cultural encargado de la edición de esta obra, fundó y dirigió la editorial Turner, el más notorio empeño de evidenciar las obras de tantos aventureros fascinados por las costumbres y tradiciones españolas, rescatando también del olvido a muchos autores republicanos y vanguardistas obliterados en el dudosamente ponderado devenir del tiempo. Hombre de compleja trayectoria que abarca la creación, la edición y la crítica literaria, José Esteban, especialista acreditado en las relaciones con América Latina, nos insta a revalorizar la presencia de los diferentes escritores latinoamericanos que visitaron Córdoba durante los siglos XIX y XX, con una visión mucho más positiva y más cercana a la realidad, alejada de la mirada de los europeos que no sentían con la misma intensidad la majestad y grandeza de una ciudad mítica, tachonada de poesía y grabada con letras de oro en el palimpsesto de los siglos, lo que no les impidió poner de manifiesto el retroceso social con relación a otros países de Europa.
El libro ‘Córdoba y los escritores hispanoamericanos’, publicado en 2025 por la editorial cordobesa Utopía Libros, en su colección ‘Memorias’, nos lleva a conocer, con una mirada profunda, documentada y amena, a un número inopinado de escritores de Hispanoamérica, románticos y modernistas, tanto viajeros como exiliados, fascinados por la belleza de Córdoba y prestos a recoger sus percepciones y sentimientos acerca de nuestra ciudad, crisol de culturas, foro infatigable de encuentro y convivencia. Las opiniones de estos escritores sobre España en los siglos XIX y XX oscilan entre la admiración cultural y literaria, especialmente por el idioma, el Siglo de Oro y algunos escritores contemporáneos, y la crítica política e ideológica, especialmente en relación con el atraso, el autoritarismo o la herencia colonial.
En el siglo XIX, los escritores hispanoamericanos viajaron a España con una visión romántica, marcados por el ensueño de la «madre patria» o la cuna de su cultura. Esta idealización los llevó a expresar su desencanto al enfrentarse con una España empobrecida y atrasada respecto al resto de Europa. El argentino Domingo Faustino Sarmiento visitó España en 1846 y la comparó desfavorablemente con Francia. Muy crítico con la herencia colonial, veía a España como un país estancado y atrasado, responsable del subdesarrollo de América Latina. Pero, como manifiesta José Esteban, tras Sarmiento, una pléyade de escritores hispanoamericanos se allegará a visitarnos y escribirá sobre España.
El más conocido es el nicaragüense Rubén Darío quien, a principios del siglo XX, redescubre España desde una perspectiva estética y menos política. Como confiesa el autor, con él se inicia una impagable vía de comprensión y entendimiento. En su libro ‘España contemporánea’ (1901), Darío muestra su más elocuente admiración por Valle-Inclán y Unamuno. Hombre de mundo, critica el atraso cultural del país, pero aboga claramente por una unidad espiritual entre Hispanoamérica y España.
Entre los años 30–40, que corresponden a la Guerra Civil y el exilio, varios escritores hispanoamericanos tomaron partido (mayoritariamente por la República) y España pasó a verse como un campo de lucha ideológica. Aunque algunos mantuvieron cierta distancia diplomática, otros fueron abiertamente críticos con la censura, el autoritarismo y el conservadurismo de España.
La editorial Utopía Libros, al frente de la que se encuentra su fundador Ricardo González, es un sello independiente de Córdoba; y, desde 2008, viene publicando títulos con la firme voluntad de promover la memoria democrática y la justicia social, dos de los ejes centrales de su línea editorial que abarca la narrativa, el ensayo, la poesía, la literatura infantil, las guías turísticas, la historia local, las biografías y la memoria histórica, con un claro y señero compromiso en favor de la cultura, la eticidad de los valores y los autores cordobeses, concibiendo el libro como un instrumento imprescindible de conocimiento, libertad y armonía.
Y dejo para el final la excepcional figura del prologuista, José Luis Esparcia, escritor alicantino vinculado de una manera muy especial a Córdoba, a la que conoce profundamente desde la perspectiva del observador omnisciente, enamorado de la literatura de esta ciudad y suficientemente formado para dictar juiciosas reflexiones y elaborados estudios críticos, como el realizado sobre el grupo Zubia (‘Zubia: poesía y legado’, 2011) y otros autores cordobeses. Se suman en su trayectoria más de cuarenta libros de poesía, ensayo, novela, cuento e historia local, habiendo obtenido relevantes galardones literarios como el Antonio Machado, Antonio Oliver, Dulce Chacón o el Ateneo de Alicante. Conferenciante, articulista y prologuista, como nos muestra en esta ocasión, lo que más me asombra de José Luis Esparcia es el denodado sello de responsabilidad ética que lo distingue y empapa todas y cada una de sus actuaciones, lo que me permite declarar sin ambages que me siento muy orgulloso de ser tu amigo.
Enhorabuena al autor, a la editorial y al prologuista, porque son los pioneros de un alongado camino que comienza a llenar el enorme vacío cultural y literario de un proceso proclive a interpretar fidedignamente, desde la mirada hermana de los escritores hispanoamericanos, nuestra propia identidad.
‘Córdoba y los escritores hispanoamericanos’.
Autor: Edición de José Esteban.
Editorial: Utopía Libros. Córdoba, 2025.
Suscríbete para seguir leyendo