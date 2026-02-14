Se ha escrito mucho sobre los viajeros europeos que transitaron por las rutas y los pueblos de España en los siglos XIX y XX, impulsados por la curiosidad de adentrarse en todo lo pintoresco y tópico que de España habían oído contar. José Esteban, divulgador cultural encargado de la edición de esta obra, fundó y dirigió la editorial Turner, el más notorio empeño de evidenciar las obras de tantos aventureros fascinados por las costumbres y tradiciones españolas, rescatando también del olvido a muchos autores republicanos y vanguardistas obliterados en el dudosamente ponderado devenir del tiempo. Hombre de compleja trayectoria que abarca la creación, la edición y la crítica literaria, José Esteban, especialista acreditado en las relaciones con América Latina, nos insta a revalorizar la presencia de los diferentes escritores latinoamericanos que visitaron Córdoba durante los siglos XIX y XX, con una visión mucho más positiva y más cercana a la realidad, alejada de la mirada de los europeos que no sentían con la misma intensidad la majestad y grandeza de una ciudad mítica, tachonada de poesía y grabada con letras de oro en el palimpsesto de los siglos, lo que no les impidió poner de manifiesto el retroceso social con relación a otros países de Europa.

El libro ‘Córdoba y los escritores hispanoamericanos’, publicado en 2025 por la editorial cordobesa Utopía Libros, en su colección ‘Memorias’, nos lleva a conocer, con una mirada profunda, documentada y amena, a un número inopinado de escritores de Hispanoamérica, románticos y modernistas, tanto viajeros como exiliados, fascinados por la belleza de Córdoba y prestos a recoger sus percepciones y sentimientos acerca de nuestra ciudad, crisol de culturas, foro infatigable de encuentro y convivencia. Las opiniones de estos escritores sobre España en los siglos XIX y XX oscilan entre la admiración cultural y literaria, especialmente por el idioma, el Siglo de Oro y algunos escritores contemporáneos, y la crítica política e ideológica, especialmente en relación con el atraso, el autoritarismo o la herencia colonial.

En el siglo XIX, los escritores hispanoamericanos viajaron a España con una visión romántica, marcados por el ensueño de la «madre patria» o la cuna de su cultura. Esta idealización los llevó a expresar su desencanto al enfrentarse con una España empobrecida y atrasada respecto al resto de Europa. El argentino Domingo Faustino Sarmiento visitó España en 1846 y la comparó desfavorablemente con Francia. Muy crítico con la herencia colonial, veía a España como un país estancado y atrasado, responsable del subdesarrollo de América Latina. Pero, como manifiesta José Esteban, tras Sarmiento, una pléyade de escritores hispanoamericanos se allegará a visitarnos y escribirá sobre España.

El más conocido es el nicaragüense Rubén Darío quien, a principios del siglo XX, redescubre España desde una perspectiva estética y menos política. Como confiesa el autor, con él se inicia una impagable vía de comprensión y entendimiento. En su libro ‘España contemporánea’ (1901), Darío muestra su más elocuente admiración por Valle-Inclán y Unamuno. Hombre de mundo, critica el atraso cultural del país, pero aboga claramente por una unidad espiritual entre Hispanoamérica y España.

Entre los años 30–40, que corresponden a la Guerra Civil y el exilio, varios escritores hispanoamericanos tomaron partido (mayoritariamente por la República) y España pasó a verse como un campo de lucha ideológica. Aunque algunos mantuvieron cierta distancia diplomática, otros fueron abiertamente críticos con la censura, el autoritarismo y el conservadurismo de España.

La editorial Utopía Libros, al frente de la que se encuentra su fundador Ricardo González, es un sello independiente de Córdoba; y, desde 2008, viene publicando títulos con la firme voluntad de promover la memoria democrática y la justicia social, dos de los ejes centrales de su línea editorial que abarca la narrativa, el ensayo, la poesía, la literatura infantil, las guías turísticas, la historia local, las biografías y la memoria histórica, con un claro y señero compromiso en favor de la cultura, la eticidad de los valores y los autores cordobeses, concibiendo el libro como un instrumento imprescindible de conocimiento, libertad y armonía.

Y dejo para el final la excepcional figura del prologuista, José Luis Esparcia, escritor alicantino vinculado de una manera muy especial a Córdoba, a la que conoce profundamente desde la perspectiva del observador omnisciente, enamorado de la literatura de esta ciudad y suficientemente formado para dictar juiciosas reflexiones y elaborados estudios críticos, como el realizado sobre el grupo Zubia (‘Zubia: poesía y legado’, 2011) y otros autores cordobeses. Se suman en su trayectoria más de cuarenta libros de poesía, ensayo, novela, cuento e historia local, habiendo obtenido relevantes galardones literarios como el Antonio Machado, Antonio Oliver, Dulce Chacón o el Ateneo de Alicante. Conferenciante, articulista y prologuista, como nos muestra en esta ocasión, lo que más me asombra de José Luis Esparcia es el denodado sello de responsabilidad ética que lo distingue y empapa todas y cada una de sus actuaciones, lo que me permite declarar sin ambages que me siento muy orgulloso de ser tu amigo.

Enhorabuena al autor, a la editorial y al prologuista, porque son los pioneros de un alongado camino que comienza a llenar el enorme vacío cultural y literario de un proceso proclive a interpretar fidedignamente, desde la mirada hermana de los escritores hispanoamericanos, nuestra propia identidad.

‘Córdoba y los escritores hispanoamericanos’.

Autor: Edición de José Esteban.

Noticias relacionadas

Editorial: Utopía Libros. Córdoba, 2025.