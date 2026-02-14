El apellido y la herida

La escritora y editora francesa Vanessa Springora se ve en la situación de tener que inspeccionar la casa de su padre recién fallecido y este hecho se convierte en el motivo central de un libro que nos habla de identidad, de quiénes somos y de dónde venimos. Tras su primera novela, ‘El consentimiento’, en la que abordaba el papel pasivo de su padre ante los abusos que sufrió durante la adolescencia, por parte de un destacado escritor francés, Springora da ahora continuidad a su historia con ‘El nombre del padre’.

Investigar se torna aquí en un acto infatigable, infinito, orientado a descubrir quién es ese hombre del que ha heredado un apellido único: Springora, un apellido que nunca antes había sido escrito en ningún lugar. Esta herencia lleva a la autora a transformar su realidad personal en una novela y nos deja fascinados por lo que descubre acerca de Josef y de Patrick, su padre y su abuelo, respectivamente. El apellido heredado desempeña un papel fundamental, ya que, a través de él, Vanessa Springora, desentraña la historia de su familia a lo largo del siglo XX. El estudio de la genealogía de sus antepasados la conduce hasta la República Checa, rastreando su linaje mediante registros-nacimientos, matrimonios, fechas, etc-.

Vanessa Springora investiga el origen de su apellido no solo por curiosidad genealógica, sino porque su identidad está marcada por la relación abusiva que vivió. Al indagar en sus raíces, la autora busca comprender su historia familiar y cómo esta se refleja en su identidad personal; también explora la autoridad y la figura del «padre» como símbolo, en contraste con la del adulto abusivo que ejerció ese tipo de violencia, al tiempo que analiza la transmisión de nombres, memoria y legado, y cómo todo ello influye en la construcción de la identidad frente al trauma.

Dos vidas

«En el fondo sé que esta investigación nunca tendrá fin. Necesitaría dos vidas para reconstruir la de Josef y la de Patrick». La curiosidad insaciable de la escritora la lleva a un estado casi patológico por querer desentrañar la esencia de dos seres humanos que son sus ascendientes. En este texto aplica lo que Stefan Zweig dijo: «La verdadera misión del escritor consiste en defender y proteger lo común y universal que hay en cada persona». Tal vez por esa razón, el libro nos conduce hasta el centro de Europa adonde la escritora se traslada para aclararse a sí misma todo el silencio que ha recibido de su padre. Lo que descubre resulta tan escandaloso que acaba por sentir una profunda repugnancia por todo lo que llega a conocer de ambos familiares.

‘El nombre del padre’, que es la segunda novela de Vanessa Springora, publicada en Lumen, posee la fuerza no solo de quien nos entrega un gran texto literario, sino también de esa vertiente instructiva que nos permite aprender sobre el origen de los apellidos y las razones de sus variantes. La obra no se limita a narrar una experiencia personal, sino que reflexiona sobre cómo los nombres, la herencia familiar y la autoridad moldean la identidad, y sobre cómo el trauma puede interponerse en su construcción.

Género literario

‘El nombre del padre’ está escrito en el género literario de la autobiografía e incorpora elementos del ensayo, combinando la narración personal con la reflexión y el análisis psicológico.

Nos damos cuenta de que estamos ante un texto literario de gran relevancia cuando la escritura tiene esa carga infinita de posibilidades para adentrarse, de manera poco convencional en los vericuetos y las tramas de los protagonistas, y cuando ellos, a través del hilo conductor del narrador, en este caso, narradora, nos contagian de toda esa sensación de vivirlo tan intensamente como la propia escritora lo vive.

‘El nombre del padre’.

Autora: Vanessa Springora.

Editorial: Lumen. Barcelona, 2025.