Un vértigo mortal

La llegada de un bebé transforma la rutina de una joven pareja. Travis, el padre, experimenta el acontecimiento como una vertiginosa sucesión de tareas y encomiendas, embutidas en los días cuyas horas no se pueden estirar más allá de los parámetros habituales en una jornada.

Desde el inicio, el simple esfuerzo de buscar pañales, a escasos minutos del cierre de los comercios y farmacias, en un día de calor insoportable, se convierte en una misión al borde del riesgo y de lo épico; circunstancia que, súbitamente, atrapa y absorbe al lector en el vértigo de lo que va aconteciendo, a la velocidad inasible e inconsciente de aquellas tareas que se van postulando súbitamente a salto de improvisación.

En el escenario principal, el centro del universo familiar es el hijo, que en sus primeros meses de vida requiere toda la atención y cuidado, y que viene a descolocar el ritmo de la vida de esta pareja. Esta entrega absorbe y devora los minutos, al tiempo que posterga y casi borra de la memoria el acontecimiento y la propia realización de los demás quehaceres: comprar comida, preparar la cena, renovar el carné, citas médicas…, que quedan relegadas a un segundo plano de atención.

De otra parte, la madre, Anne, que se incorpora a su trabajo en la oficina, siente la sinuosa amenaza de su compañero Óscar Manso, que ha empezado a acosarla en el trabajo. La llegada de las vacaciones supone para ella la única tabla de salvación en medio de esta angustia vital que la desborda.

En la redacción del periódico donde trabaja Travis, sobrevuela además el recurrente rumor de recortes de personal. Poco a poco, el miedo, la ansiedad y la angustia van transformando la escena en un caos de asfixia personal y externa, dadas las elevadas temperaturas del verano que acentúan la sensación de aturdimiento, falta de oxígeno y estrés en que se mueven los personajes y que los arrastrará a un final inesperado, extremo y trágico.

Juan Tallón evidencia, con su novela ‘Mil cosas’, la perturbadora tensión psicológica a la que el ser humano se ve expuesto en el mundo actual; en el plano laboral, con trabajos mal remunerados, amenazas de recortes y acoso laboral.

A ello se suma la alienación, el sonido de los móviles, el ciberacoso, los ciberfraudes, así como la desafiante velocidad del tráfico en las ciudades, que obliga a estar en estado de continua alerta dentro del sofocante e irrespirable contexto de un tórrido verano, con temperaturas apenas asumibles por la especie humana, dado el cambio climático que amenaza la supervivencia.

Con una sintaxis de estructuras sencillas, cortas y contundentes, Juan Tallón va tejiendo en este relato la angustiosa sucesión de los días, en la vida de una pareja de padres principiantes, que finalmente desembocará en un dramático acontecer.

‘Mil cosas’ plantea un conflicto moral y ético de grandes dimensiones sobre la responsabilidad del ser humano en la evolución hacia un mundo que se mueve a gran velocidad, dejando al hombre desprovisto de armas para poder asumir lo que sucede a su alrededor.

‘Mil cosas’.

Autor: Juan Tallón.

Editorial: Anagrama . Barcelona, 2025.