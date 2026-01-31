A veces, las palabras sobran. Como cuando nos enfrentamos a la paradoja de esta imagen. No son necesarias. No hay demasiado que explicar. Se explica por sí misma.

Sin embargo, hay ocasiones en que sí son necesarias. Y muy necesarias. Las palabras. Como aquellas que componen el texto que escribió Fernando Fernán Gómez para sus memorias (’El tiempo amarillo’), que se pudieron escuchar en la voz de ese otro excelso actor que es José Sacristán, autor además de la versión, y dirección teatral, representada con gran éxito el pasado 17 de enero en el Gran Teatro, en función única. Hay muchas y bellas palabras en el extenso libro de 648 páginas editado por Debate, adaptadas por el protagonista de ‘El hijo de la cómica’ para que esta dramaturgia no se alargue más allá de hora y media, aunque escuchadas en su profunda y poderosa voz se pasan volando y uno se queda con ganas de más. Y es entonces, gracias a esas palabras y una gran interpretación del maestro, cuando parece que el gran cómico Fernando Fernán Gómez se reencarnara en Sacristán, transportándonos en el tiempo a otros lugares de la memoria, con un monólogo donde se mostraba su relación con la abuela costurera ejerciendo de madre, durante las ausencias de la cómica, o la bisabuela de quien heredó el color de pelo. Y eso es muy grande. Porque cuando un escritor o un artista desaparece puede reencarnarse en otros a través de su obra, no como aquel árbol amputado, hoy triste tocón descorazonado.