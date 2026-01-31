‘Radiografía del sexo’.

¿Drogas? ¿Sexo? ¿Hippies? ¿Música? ¿Sida? El escritor y periodista Luis de León Barga hace un recorrido exhaustivo en su último libro —‘**Excesos femeninos. Delirios masculinos. Una lectura de nuestro tiempo’— por los movimientos contraculturales del último siglo a través de algunos de sus personajes más significativos, como Dorothy Wilde, Timothy Leary, Catherine Millet, Michel Foucault o Ana Curra.

Luis de León Barga es autor de dos novelas: ‘Nuestra amiga común’ (2010) ‘Los durmientes’ (2016) y del ensayo:‘Narcisistas contemporáneos. Groupies, playboys y nocturnidades’ (2021)

Coordinador de la página web literaria Librosnocturnidadyalevosía.com, en la que participan escritores de España, Estados Unidos, Argentina e Italia, ha sido director del Departamento de Documentación y Análisis de la Agencia EFE, además de colaborar en distintos medios culturales como Babelia, La Luna de Madrid y Álbum Letras Artes.«

El exceso como algo que desborda cualquier regla o límite ha tenido una creciente importancia desde las primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días», señala el autor en la introducción del libro.«Estos comportamientos extremos —continúa— no tuvieron parangón con los siglos anteriores», cuando se veía el exceso como algo reprobable que inducía a quebrantar el orden natural. A partir de los años sesenta, señala,«las conductas excesivas se normalizaron e incluso llegaron a estar de moda entre los jóvenes».

El libro está dividido en siete partes, cada una con un protagonista especial que, a través de sus excesos y de sus relaciones con otros personajes no menos extravagantes, nos hacen partícipes de sus vivencias y nos ayudan a comprender sus inquietudes. Estos personajes —algunos ya citados— no dudan en entregarse al: alcohol, drogas, sexo, acrobacias aéreas o la invención de criptomonedas a la búsqueda del placer, del dinero o de paliar sus desórdenes amorosos y emocionales. Al filósofo Michel Foucault, por ejemplo, le frustraba que se enfocase el tema de las drogas como una dicotomía entre libertad y prohibición. «Él creía que las drogas tenían que convertirse en un elemento más de la cultura popular y ser una fuente de goce», apunta Luis de León. «Había que estudiar y experimentar con ellas para crear sustancias que produjesen placer sin consecuencias perjudiciales para la salud». El problema fue que, en muchos casos, como en el del propio Foucault, lo que acabaron encontrando fue el sida y, con ello, la muerte a una edad relativamente temprana.

‘Excesos femeninos. Delirios masculinos’, en resumen, es un libro cargado de historias que nos ayudan a conocer las movidas contraculturales del último siglo —la Movida madrileña, por ejemplo— e introducirnos en ellas a través de muchos de sus principales protagonistas.

El libro se completa con una amplísima bibliografía que puede orientar a todos aquellos interesados en profundizar en el tema.

Editorial: Fórcola . Madrid, 2025.