Los mitos de Pessoa

Manuel Moya (Fuenteheridos, Huelva, 1960) es uno de los grandes especialistas en la vida y la obra del escritor portugués Fernando Pessoa. Son conocidas sus traducciones, las ediciones de su obra, sus ensayos y biografías que lo han ubicado como uno de los mayores estudiosos del mundo pessoano en nuestro país. En 2023 nos sorprendía con su excelente biografía titulada ‘Pessoa, el hombre de los sueños’, publicada por Ediciones del Subsuelo, ampliamente celebrada por la crítica y los lectores.

Pues bien, hace unos meses, el escritor onubense (poeta, novelista, ensayista y traductor de prestigio) volvió a sorprendernos con ‘Fernando Pessoa. La reconstrucción’, esta vez un nuevo ensayo publicado por ediciones Fórcola, que, en cierto modo, viene a cumplimentar la biografía citada anteriormente. El propósito, en esta ocasión, es distinto, pues Moya se dispone a desmontar algunos de los mitos que han venido forjándose en torno al autor del ‘**Libro del Desasosiego’;** un reto no fácil ni al alcance de quien, entre otros aspectos, no haya dedicado toda una vida al estudio de la bibliografía existente sobre el tema. Así, desde Octavio Paz, que consideraba que Pessoa había sido un hombre sin biografía, hasta la catalogación del mismo como un escritor de escasa obra publicada, su personalidad y su notoriedad en la sociedad portuguesa de la época, el problema y la explicación de sus principales heterónimos (Caeiro, Reis y Campos) o la consideración del poeta como un "fingidor". Con argumentos demostrables y razones de peso que no caen de forma pesadamente erudita sobre el lector, Manuel Moya ofrece unas conclusiones que son producto de una decantación de su excelente conocimiento sobre la vida, la obra y la bibliografía existente sobre el tema. Lo cual resulta muy de agradecer, considerando que la figura de Pessoa ejerce una fascinación excepcional sobre los lectores de todo el mundo, tanto por su singularidad, como por su talento y calidad literaria. Pessoa ha dejado de ser un escapista, un duende que se esfuma o se aleja de puntillas.

El volumen incluye, además, unos apéndices que dan debida cuenta de: los domicilios del escritor en Lisboa, las oficinas donde trabajó, sus obras publicadas en vida (libros, folletos, poemas, relatos y otros textos narrativos), así como una selecta biografía consultada y un álbum fotográfico.

‘Fernando Pessoa. La reconstrucción’.

Autor: Manuel Moya.

Editorial: Fórcola . Madrid, 2025.