El lúcido camino del arte y la vida

Al igual que Cernuda reunió sus libros de poemas bajo el título de ‘La Realidad y el Deseo’, Alfonso Vella reúne estos catorce exquisitos relatos bajo el título ‘Diario de un insomne’, sin dejar de llamar al primero de todos ellos con el sugerente nombre que ya legó Cernuda: ‘La realidad y el deseo’. Es un inicio fulgurante el de este primer relato, donde la memoria de la infancia conforma un mundo de fantasía y humanidad que impregna una prosa hermosa y un despliegue asombroso de creatividad e imaginación. El personaje, ya adulto, vuelve a su casa en la Judería de Córdoba tras quince años de ausencia. Conforme avanza por Vallellano para entrar por la Puerta de Sevilla, le asaltan los recuerdos de su infancia, la educación de sus padres, la tremenda humanidad que se desvela en el trato con su hermano, con la música, la literatura, el ajedrez y la vida. Y el relato avanza hacia la profundidad del alma humana, a la comprensión de nuestra propia naturaleza, ampliada en el resto de relatos, diferentes pero unidos entre sí, donde se muestra la niñez, la adolescencia, el primer amor, la madurez o la vejez: el largo y apasionante camino de una vida. Catorce relatos hermosos, independientes, de extensión variada, el primero ocupa casi sesenta páginas, el segundo solo dos, y ambos son igualmente impresionantes; uno en la descripción detallada y hermosa del alma humana, otro en la profunda desesperación del amor no correspondido, ambos son caleidoscopio de la condición humana. Y así avanzan todos los relatos, diferentes pero complementarios, guardando relación entre sí, se hacen guiños, saltan de sus límites para configurar un todo común, con juegos a la imaginación, transidos de una profunda creatividad, como en aquellos «Paula y el abuelo» y «Paula y Virginia»: donde el autor narra la misma historia desde la distinta perspectiva de sus personajes principales, añadiendo en el segundo un final portentoso que no se adivinaba en el primero.

«Parecía ayer», «Una lección ejemplar», «Cría cuervos», «Al otro lado», «Remedios» o «Letra de cambio», este último logra expresar con serenidad el fugaz paso del tiempo en solo media página, son exquisitos relatos que abren paso al que da título al libro ‘Diario de un insomne’, que podría convertirse en una novela, por la fuerza de la imaginación y el exquisito uso del lenguaje. Los últimos relatos, «El juego de morir», «Contumacia» y «Ahora que ya no estás», cierran este volumen bien editado y mejor escrito donde el lector disfruta y reconoce el sereno relato de la experiencia y la condición humana.

‘Diario de un insomne’.

Autor: Alfonso Vella.

Editorial: El toro celeste . Málaga, 2025.