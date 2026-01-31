La verdad no importa

‘Reunión’, publicada en el Reino Unido en 2021 y en castellano por Anagrama un año más tarde, supuso el debut literario de la escritora inglesa Natasha Brown. De formación matemática y dedicada profesionalmente a las finanzas, Brown recibió, con esta opera prima, los parabienes de público y crítica, que le otorgó diversos premios y la consideración de ser una de las mejores novelistas jóvenes británicas de este primer cuarto de siglo. Tras el éxito de ‘Reunión’, llega ahora a las librerías su segunda novela, ‘Los universalistas’, una divertida y, a la vez, despiadada crítica de la sociedades británica, en particular, y occidental, en general. La novela está protagonizada por Hannah, una periodista que está escribiendo un reportaje sobre una fiesta ilegal que terminó con un herido grave, un joven que fue golpeado brutalmente con un lingote de oro por, presuntamente, el hijo de una columnista de ideología conservadora, famosa por su carácter controvertido y por defender abiertamente posturas políticamente incorrectas. Con una estructura compleja que da voz a los distintos personajes de la trama (cada uno expresa su particular punto de vista sobre lo ocurrido), ‘Los universalistas’ no ofrece respuestas, sino múltiples preguntas que hacen reflexionar al lector sobre los valores que imperan en la sociedad actual, sobre el triunfo del capitalismo salvaje y sobre el escasa importancia que tiene, hoy en día, la verdad.

‘Los universalistas’.

Autora: Natasha Brown.

Editorial: Anagrama . Barcelona, 2025.