La desalojada

No es un desalojo al uso. No es que llega policía judicial y cerrajero y te desahucian. Pero el resultado es el mismo. Nuestra Academia se halla en desalojo.

Expulsada de su sede en Ambrosio de Morales por el paso del tiempo y la falta de recursos, vive hoy de prestado viendo con dolor cómo su hogar se desmorona y acaba de hundirse lentamente en el centro de la ciudad: el sol y la lluvia barren ya su venerable solar, ahora escombrado. No es un desalojo al uso.

Es un desalojo silencioso, refinado, sin vecinos que alteren la paz de la calle apoyando a los que allí residen ni jueces que amenacen con enviar al alguacil.

Pero el resultado es similar: los académicos cordobeses estamos sin casa, ahora que es bicentenaria.

Navegó por la historia y la cultura de Córdoba desde su primer director, don Manuel M.ª de Arjona y Cubas a su actual presidente, don Bartolomé Valle Buenestado.

Hay que abordar la reforma de su sede: nuestro Ayuntamiento anda en ello. Le rogamos urgencia y generosidad.