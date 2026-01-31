El convincente poemario de Isabel Torné

La poeta jiennense -hoy residente en Málaga- Isabel Torné apenas es conocida por su escritura lírica (aparte de su prosa), a pesar de que tiene varios libros publicados siguiendo la estela de este género. Ahora presenta el título ‘Crustáceos’, en el que de forma muy original acompañada por una expresión única y verdaderamente personal lleva a cabo su recalcitrante y bien conseguida intención de recalar en los sentimientos más profundos que afloran con gran dificultad o que, por pudor, se mantienen ocultos. Así que su poesía llega al lector como un diario altamente metafórico en que la acusada sinceridad se manifiesta apegándose a experiencias que se contrastan entre sí por su negatividad (soledad, incertidumbre, dolencias vitales) o su positividad (alegría, deseo, sensualidad), pudiéndose asegurar (según interpretación del gran crítico Antonio Enrique, el prologuista del libro) que su poesía emerge de un universo baldío, desolado, de un páramo inhabitable, un lugar que describe así: «En su mundo no pasa nada, sino la náusea del existir».

En el actual poemario, de textos breves pero tan intensos como los propios padecimientos del vivir cotidiano, se refleja pues esa mezcla de lo absurdo con lo esperanzado.

La incontinencia emocional de Isabel Torne lastra ya el primer poema, confundiendo la anhelante dicha vivida con la pulsión más espectral: «Sangra el corazón inútilmente, / asustado del frío de la huida, / del deseo que guarda en la memoria / el fuego y la pasión de aquellos días».

Es ese compás desequilibrado el que va a marcar de uno u otro modo los cincuenta y siete poemas del libro, en el que «Una incansable soledad me acecha, / fiscaliza mis pasos a distancia, / demora el abandono sin dejarme» (dentro del título ‘Si consigo llegar, es siempre a solas’). Luego en el último poema, como un convencimiento constante, se advierte que los versos recalan en esa misma emoción tan persistente de vacío y desaliento: «todo cuanto no merece ser oído / en el hueco ambiguo de lo oculto, / es insignificante. no vale nada». Debe extraerse como conclusión que este poemario de Isabel Torné deambula por una sabana inevitable con muy poco verdor que solo se interrumpe por algunos espacios de evanescente ilusión. Pero no hay duda: Isabel Torné es una poeta inconfundible y de estilo bien definido. En ella se vislumbra un futuro cercano que seguramente sabrá moldear debido a su valía literaria.

‘Crustáceos’.

Autora: Isabel Torné.

Editorial: Olé Libros. Valencia, 2025.