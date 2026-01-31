Aprender a vivir en soledad

‘Vivir entre extraños’, subtitulado ‘Relatos de soledad y de desarraigo’, es el último libro de la escritora argentina, afincada en España, Reina Roffé. Autora de novelas y cuentos, también ha ejercido el periodismo y el ensayo con notable éxito. ‘Vivir entre extraños’ está formado por siete cuentos de desigual extensión, entre los que destaca el primero, que da nombre al libro. Todos los relatos tienen en común a una protagonista femenina.

Ésta cuenta, en primera persona, una historia, que, como reza el subtítulo, destila desarraigo y soledad a partes iguales: una hija que regresa a la casa de su madre después de varios años de ausencia tras vivir una experiencia traumática y dolorosa, una mujer mayor que tiene fobia a salir a la calle, una joven que recibe la inoportuna e intempestiva llamada, desde Argentina, de una antigua compañera de facultad o una poeta que, por timidez, no consigue leer sus poemas en un encuentro literario al que ha sido invitada. También poseen una elegante ironía (sobre todo, cuando aborda el mundillo literario y sus miserias), que los recorre transversalmente, un estilo impregnado de un hermoso halo poético y numerosas referencias metaliterarias (desde Frank Kafka a Flannery O´Connor) y cinematográficas (’Una jornada particular’, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni), que hacen de su lectura un bocado exquisito.

‘Vivir entre extraños’.

Autora: Reina Roffé.

Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2025.