AntonioFlores

Antonio Flores nos ha dejado. Su ausencia duele como duele el silencio, aunque también serena la memoria, porque, en este vacío de la muerte, nos lega sus versos heridos y lúcidos; y, en ellos, una manera fértil de entender y entendernos.

Antonio, lector avezado, conocía como nadie el valor del poema bien escrito, el cuño alígero de la tradición, la profundidad del pensamiento.

Y este conocimiento lo convertía en poeta. Fue poeta por una inevitable necesidad íntima, filósofo porque aspiraba a comprender hasta qué punto la duda atenazaba sus certezas, amante del flamenco porque en ese quejido roto encontraba reflejado todo el dolor del mundo, el mundo que amaba a pesar de la oscura soledad y la desoladora inclemencia. Se nos fue el amigo con el que compartir la vida y esta pérdida no es solo personal, afecta al espacio común que construyen las amistades verdaderas, ese lugar donde admirar y sentir devienen indescifrables.

Su amistad sincera y su noble palabra jamás podrán morar en el olvido porque forjan un vínculo que mantiene indemne su recuerdo.