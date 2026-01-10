El testimonio poético de Clementson

Carlos Clementson (Córdoba, 1944) es doctor en Filología Románica por la Universidad de Murcia (1979). Durante cuarenta años ha sido profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Córdoba. A su faceta de profesor añade las de excelente ensayista, traductor y escritor, enamorado de la lírica francesa, inglesa, alemana y portuguesa, amante de Hölderlin y de los clásicos grecolatinos. Su trayectoria poética comprende una obra que comenzó a ver la luz en 1974, con ‘Canto de la afirmación’ y que se ha ido enriqueciendo con el paso de las décadas. Entre otras antologías generales, su obra está recogida en las selecciones personales ‘Las razones del mar’ (2007) y ‘Las olas y los años’, con tres ediciones, la primera en 1986, y otra, corregida y aumentada, en 2008. Ahora ve la luz la tercera, en este libro que reseñamos, ‘Las olas y los años (Nueva antología poética, 1964-2025)’, editada por UCOPress y la Diputación de Córdoba, prologada por Bernd Dietz. Una edición preciosa, luminosa, con ilustraciones seductoras y elegantes que abrazan los versos fulgurantes de Carlos Clementson, los que aparecieron en sus mejores libros y otros nuevos, en un recorrido íntimo y completo por su apasionante universo literario.

Carlos Clementson ha sabido simultanear su labor docente con la poesía, la más pura de sus pasiones. A ello suma su faceta de ensayista y traductor, en las que ha vertido todo su pulso creativo, trasladando al verso castellano obras como ‘Alma minha gentil (Antología General de la Poesía Portuguesa)’, de 2010, premio a la traducción Giovanni Pontiero, de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Instituto Camoens; ‘Esta luz de Sinera (Antología General de la Poesía Catalana)’, en 2011; ‘Sinfonía Atlántica (Antología General de la Poesía Gallega)’, de 2012; ‘Las rosas de la vida (Antología de la Poesía Francesa)’, de 2015, o ‘La belleza es verdad (Antología de la Poesía Inglesa)’, de 2018, publicadas todas ellas por la Editorial Eneida. En 2022 apareció ‘La música de Orfeo’, una ‘Antología del espíritu griego’ (versiones, recreaciones y paráfrasis de la poesía griega clásica y moderna), editado por UCOPress, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

Pasión por el mundo grecolatino

Esa pasión por el mundo grecolatino se aprecia en sus orígenes, pues, ya de joven, Carlos Clementson bebió las églogas de Virgilio, los diálogos de Platón, las tragedias de Eurípides y los versos ‘cordubenses’ de Séneca y Lucano. Y aprende, desde muy pronto, que todo el mundo clásico, el pensamiento, la poesía, la filosofía, la literatura y el humanismo subyacen en nuestro ser, ocultos bajo la superficie, y que le aportan verdad, felicidad, entusiasmo y belleza. Eso le capacita para entender como suyo el lenguaje de los poetas clásicos como Keats, que dice, «la belleza es verdad y la verdad belleza». Comprende así el poeta, en su labor de vate y traductor, que el milagro de la cultura griega fecunda toda la europea, es germinal, germen, fundamento, génesis y desarrollo de todas las literaturas occidentales. Carlos Clementson vive apasionadamente ese mundo descubierto y siempre por descubrir, el legado griego, la tradición clásica, la base del pensamiento y la belleza, generatriz de la mejor poesía de todos los tiempos: renacimiento italiano, clasicismo francés, romanticismo inglés y alemán. Ha traducido a los grandes y los ha traducido bien, porque para hacerlo hay que conocer sus fuentes, compartir su pasión, y ser poeta, como ellos. Cuando Carlos Clementson se mueve a impulso de esa cultura grecolatina, hace suya la frase de Shelley «todos somos griegos», pues es esa misma identificación, hermandad y comunión, asombro y admiración, es la que lo ha convertido en poeta y excelente traductor de poesía. Y los grandes Homero, Sócrates y Pericles, Virgilio y Cicerón, lo llevan inexorablemente a la Córdoba de Séneca y Lucano, a la que tanto ha dado.

Sus traducciones de poesía son la expresión de un amor profundo al legado recibido, una reacción que vertebra su amor estético, sensual e intelectivo ante la belleza deslumbrante de la lengua y literatura. Su genio poético bebe en las fuentes grecolatinas, pero también en los grandes clásicos de la literatura universal, a quienes vierte en sus traducciones francesas, inglesas o italianas, a quienes sirve de intermediario sin ser esclavo de la fidelidad filológica al texto original, sino fiel intérprete que sabe trasladarlos en versos equivalentes que despiertan las mismas emociones que el original, que transmiten su fulgor lírico, aquel insólito esplendor de hace tantos siglos.

Carlos Clementson es uno de esos valiosos estabones que componen esa cadena que a través de las centurias mantiene espiritual y estéticamente unidos nuestros tiempos con el legado clásico de la poesía universal. En palabras de Holderlin: «¿Conoces a los hijos de Minerva?». Carlos Clementson los conoce y se reconoce, desde los dioses de Grecia de Schiller, a Wordsworth, Byron, Poe o Mattew Arnold.

‘Las olas y los años (Nueva antología poética, 1964-2025)’.

Autor: Carlos Clementson.

Edita: UCOPress y Diputación. 2025.