Sororidad en la vejez

‘La hermana aprendida’ (Bartleby Editores), de Ana Martín Puigpelat (Madrid, 1968), es una exploración lúcida y llena de ternura de la vejez femenina, del cuidado mutuo y de la memoria, a través de la convivencia de dos cuñadas que sobreviven en el silencio isquémico de un piso de una capital cualquiera que deviene en imagen de la decrepitud, del tiempo clausurado y del amparo. Alejada del sentimentalismo y de los fáciles clichés identitarios, la poeta se atreve a nombrar una realidad invisibilizada y a vindicar la sororidad entre dos mujeres ancianas, desde la desnudez y la autenticidad.

A lo largo de sesenta y tres poemas sin título, la escritora madrileña presenta sin concesiones la complejidad de la senectud y el efecto sanador de los pequeños cuidados entre dos ancianas que solo se tienen una a la otra; para ello, centra su mirada en los pequeños objetos (los hilvanes, una receta, las toquillas, un bordado, el caldo, un cuarto sin ventilar, una madeja, la lejía, un estropajo, un pañuelo blanco…) y en las acciones cotidianas (canturrear, cepillar el escaso pelo que aún resiste, toser, hacer un café, mirar la televisión, dar una cabezada en el sofá, cortar papeles en trocitos, limpiar lentejas, doblar bolsas de plástico, plegar un pañuelo, salir de casa para ir al ambulatorio al sintrom y a la vacuna…) que, despojados de sus connotaciones costumbristas, adquieren un valor simbólico y universal.

De forma paralela, Martín Puigpelat aborda la memoria. El pasado aparece como un dédalo de recuerdos en el que confluyen la infancia, la familia y los espacios donde ha transcurrido una existencia gozosa, concebidos no solo como territorios de herida, sino también como ámbitos de cicatrización. Así, el dolor, lejos de ser negado, conforma la existencia e implica la aceptación de la finitud y la celebración de lo vivido.

Para iluminar estas grietas, la poeta acude a la palabra precisa, sobria y despojada, y a la densidad semántica de un verso libre, de extensión variable, lo que le confiere un tono cercano a lo conversacional, que refuerza la sensación de cotidianidad, al tiempo que sostiene una intensidad lírica constante. Aparte de su altura ética y estética, ‘La hermana aprendida’ abre las puertas de la literatura a una temática que, a pesar de su hiriente actualidad, no ha sido explorada suficientemente y que, además, es invisibilizada por los medios de comunicación de una sociedad que higieniza sus grietas para hacer más confortable la burbuja en que habitamos.

‘La hermana aprendida’.

Autora: Ana María Puigpelat.

Editorial: Bartleby Editores. Madrid, 2025.