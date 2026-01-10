Rafaela Hames Castillo es una poeta cordobesa con algo más de una decena de poemarios en su haber. Su último libro, ‘El ritual de la lluvia’, publicado en Málaga en la editorial Anáfora, tiene un trasfondo relacionado con el agua, como si con este elemento líquido, símbolo de la fluidez, la emoción y la vida quisiera adentrarnos en su mundo particular para darnos a conocer su visión de lo que fue y significó su infancia.

En las dos primeras partes del texto se aprecia la fascinación que siente no solo por el resplandor de las rosas sino por todo lo que acontece a su alrededor, desde los actos de la naturaleza hasta los actos de los seres humanos. La poeta expresa con un lenguaje no exento de belleza el despertar de la conciencia, que es el despertar del espíritu porque lo que nombra es la luz, el abrir de los ojos al acto de la vida. Se trata de una recreación de lo que captan sus sentidos en la puericia y que nos muestra con unos versos cercanos, hermosos y sencillos, la cotidianidad de un pasado que palpita sublime aún en el recuerdo y que no es otra cosa que un esplendoroso paraíso vivo y poderoso. «Contemplo, respiro hondo, siento que me he nutrido». Es la realización del ser que habita en el alma de la poeta: «Ha llegado la niña con su olor / a virutas de lápices…». Estamos ante una recreación pletórica llena de sensaciones de los primeros años de su vida. Hames Castillo captura de su memoria, con una mirada atenta, todo aquello que la transporta: el río, la lejanía, el horizonte, el puente, el olor del colegio… Es el tiempo vivido y al mismo tiempo la huella de una época con la que los lectores podrán identificarse. Se trata de una mirada íntima, humanizada y placentera de aquellos días que dejaron en ella la impronta de una manera de estar y de sentirse en el mundo. Estamos ante un autorretrato personal y universal de la infancia en donde al mismo tiempo se exponen las vivencias emocionales más profundas relacionadas con el gozo de la existencia más temprana.

Así, ‘El ritual de la lluvia’ puede interpretarse como una alegoría del viaje del alma o de la conciencia humana usando el agua como metáfora total de la vida, el tiempo y la transformación. Los distintos viajes que plantea el poemario en los cinco apartados del libro nos conectan con esa primera percepción del mundo y que aparece, en primer lugar, en ‘El viaje del rocío’, símbolo de la inocencia, la pureza y el asombro inicial. Luego está ‘El viaje de los cauces’, donde el alma fluye, busca dirección y sentido, es el descubrimiento del destino, de la forma y de la identidad. Con ‘El viaje de las olas’ el alma se expande, ama, lucha, se disuelve. Después de la expansión llega ‘El viaje de la lluvia’, que es el retorno a la tierra. La lluvia no es solo agua que cae, sino un gesto sagrado, la comunión entre lo espiritual y lo material. Al final, viene ‘El viaje de las nubes’, donde el alma asciende de nuevo; es el desprendimiento, la vuelta a lo esencial. De esta manera se cierra el ciclo, porque eso es este poemario, un ciclo de purificación y retorno donde el agua simboliza la vida en movimiento.

Con una armoniosa voz, Rafaela Hames nos envuelve en una atmósfera íntima de un tiempo reconocible y deja constancia aquí de una alta sensibilidad poética para quien quiera disfrutar de los versos de un poemario purificador y fecundo.

‘El ritual de la lluvia’.

Autora: Rafaela Hames.

Editorial: Anáfora. Málaga, 2025.