La poesía de Antonio Enrique es, desde hace tiempo, una de las más suntuosas y amables de este país. Desde sus primeros poemarios, en los años setenta y ochenta, el autor granadino destacó por una voz lírica genuina. Uno de sus libros más admirables fue Las lóbregas alturas (1984), que lo situó entre los grandes poetas postnovísimos. Ahora, en su nueva obra poética, Orgía del silencio, publicada por la editorial Nazarí, el poeta afincado en Guadix recrea de forma imaginativa la atmósfera mágica e histórica de Las Meninas, el célebre cuadro de Velázquez.

El libro reúne poemas de una belleza estética casi cauterizante, como «La hora fugitiva», «El frío de los conventos» o «La luna en el tejado». Un temblor misterioso —el murmullo de un duende enamorado del crepúsculo— habita las sombras dulces de la historia y empapa estos versos memorables: «Se deslíen los colores del ocaso, / al compás del gañido de los lobos». Con una voz portentosa y de hondo aliento lírico, el autor levanta las faldas al cuerpo de la historia y revisa la vida familiar de Felipe IV, dibujando con minuciosidad, y en estado de gracia, la luz que supura en la trastienda de Las Meninas.

Poesía lírica, épica, impregnada de espiritualidad y memoria histórica es la que contiene Orgía del silencio, de Antonio Enrique, un poeta distinto, mágico y esencial.