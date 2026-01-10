Luego serás mejor que joven

El viaje es un recurso literario recurrente en la historia de la literatura universal. Los personajes emprenden un itinerario que no es solo físico —el desplazamiento hacia un espacio geográfico, real o ficticio—, sino también un proceso de transformación paulatina: abandono de la ingenuidad, maduración, autoconocimiento, revelación de una verdad. Al final del camino, el protagonista ya no es el mismo.

En El día que Nils Vik murió, la última novela del escritor noruego Frode Grytten, galardonada con el Premio Brage y publicada en castellano por Anagrama, este motivo adquiere una forma singular. Como anuncia el propio título, el libro relata la última jornada de su protagonista, un anciano que despierta una mañana con la certeza de que ese será el último día de su vida. A partir de ahí, sigue su rutina habitual, apenas alterada por un gesto decisivo: prender fuego al colchón en el que durmió durante todo su matrimonio con Marta, su esposa ya fallecida.

Después, como ha hecho durante años, Nils embarca en el transbordador con el que ha cruzado el fiordo llevando pasajeros de una orilla a otra. Acompañado por el fantasma de su perra Luna y por los espectros de quienes formaron parte de su vida, inicia ese trayecto final con el anhelo de reencontrarse con Marta. El resultado es un último viaje que funciona como canto de cisne: un relato sereno y conmovedor en el que, pese a lo trágico e inevitable del desenlace, no hay lugar para la desesperanza.

‘El día que Nils Vik murió’.

Autor: Frode Grytten.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.