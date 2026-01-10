¿Qué esconde el diario?

Tras las huellas de Greene es la última novela del escritor santanderino Carlos Villar Flor, en la que confluyen sus dos grandes pasiones: la novela negra y la literatura anglosajona. Catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de La Rioja, es un reconocido especialista en Graham Greene, en particular en los viajes y estancias del escritor británico en España. Ese conocimiento, ya plasmado en un estudio académico de publicación reciente, alimenta la trama de esta nueva obra, editada por Menoscuarto.

La novela se articula a partir de un asesinato: un joven que acaba de visitar la Universidad de Georgetown para estudiar el diario del padre Morán, sacerdote y amigo íntimo de Greene —además de anfitrión en sus desplazamientos por España y Portugal—, es brutalmente asesinado dentro de un taxi a su regreso a nuestro país. La investigación recae en el taciturno subinspector Mariana, quien, con la ayuda de su particular Sancho, el profesor Ayuso, se adentra en una pesquisa marcada por los peligros y los sospechosos.

Tras las huellas de Greene responde con solvencia a los cánones de la novela policíaca y rinde un tributo explícito a los clásicos del género —con guiños reconocibles para los lectores de Agatha Christie—. Abunda en referencias literarias y complicidades con el lector atento, al tiempo que permite descubrir aspectos menos conocidos del autor de El poder y la gloria. Una obra que conjuga entretenimiento, erudición y homenaje sin perder el pulso narrativo.

‘Tras las huellas de Greene’.

Autor: Carlos Villar Flor.

Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2025.